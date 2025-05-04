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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Енисей
Ротор - Енисей: обзор матча 04 мая 2025
Ротор
04.05.2025, воскресенье, 17:00
Россия. Первая лига, 31 тур
3 : 0
Завершен
Енисей
8'
И. Кухарчук
62'
М. Турищев (П)
69'
А. Клещенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ротор - Енисей
Желтая карточка
А. Шумских
89'
81'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Окладников
Замена
Д. Таликин
️️️️
Е. Болотов
78'
Желтая карточка
Е. Болотов
74'
ГОЛ! 3:0!
А. Клещенко
69'
66'
Замена
А. Канаплин
️️️️
А. Ломакин
Замена
Г. Шильников
️️️️
Н. Плотников
64'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Тюрин
64'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
М. Мальцев
64'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Турищев
62'
Замена
М. Турищев
️️️️
И. Кухарчук
35'
Желтая карточка
Н. Плотников
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
19
Никита Плотников
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
90
Александр Ломакин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
6
Амир Батырев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Иван Зазвонкин
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
90
Максим Турищев
ЦФ
10
Владислав Морозов
ЦФ
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
40
Юрий Бавин
ЦП
8
Александр Канаплин
ЦФ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
4-3-3
13
Чагров
35
Прищепа
5
Шумских
24
Клещенко
28
Семенов
6
Макаров
57
Болотов
19
Плотников
13
Тюрин
24
Мальцев
44
Кухарчук
2-1-3-4
23
Антипин
25
Эмерсон
33
Масловский
90
Ломакин
44
Тихонов
17
Зазвонкин
87
Мазурин
75
Окладников
23
Ушатов
6
Батырев
7
Чуканов
19
Плотников
17
Шильников
17
Шильников
19
Плотников
57
Болотов
97
Таликин
97
Таликин
57
Болотов
24
Мальцев
22
Завезен
22
Завезен
24
Мальцев
44
Кухарчук
90
Турищев
90
Турищев
44
Кухарчук
13
Тюрин
10
Морозов
10
Морозов
13
Тюрин
90
Ломакин
8
Канаплин
8
Канаплин
90
Ломакин
75
Окладников
11
Долгов
11
Долгов
75
Окладников
Остались в запасе
Ротор
Енисей
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
48
Иван Сутугин
АП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Остались в запасе
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
19
Денис Тихонов
ЛВ
9
Адольф Белем
ЛВ
11
Михаил Гайнов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Ротор - Енисей
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 21 тур
Ротор
- : -
06.12.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Посещаемость:
19027 из 45015 зрителей (42%)
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