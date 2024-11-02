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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Ротор
Енисей - Ротор: обзор матча 02 ноября 2024
Енисей
02.11.2024, суббота, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ротор
53'
А. Масловский
90+3'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Енисей - Ротор
ГОЛ! 2:0!
А. Ломакин
90'
+3
72'
Замена
И. Соколов
️️️️
В. Тюрин
72'
Замена
Д. Таликин
️️️️
М. Агеев
Замена
А. Канаплин
️️️️
Т. Шипунов
72'
60'
Замена
Т. Касимов
️️️️
М. Мальцев
60'
Замена
Д. Лаврищев
️️️️
В. Морозов
ГОЛ! 1:0!
А. Масловский
53'
Замена
Т. Рукас
️️️️
Я. Цесь
46'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
М. Тихонов
46'
35'
Замена
Н. Плотников
️️️️
И. Пяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
50
Егор Шамов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
3
Ян Цесь
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
77
Денис Самойлов
ЦП
90
Александр Ломакин
ЦП
20
Тимофей Шипунов
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
85
Иван Пяткин
ОП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
8
Александр Канаплин
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Ротор
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
31
Тимур Касимов
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
3-2-3-2
50
Шамов
33
Масловский
25
Эмерсон
3
Цесь
77
Самойлов
90
Ломакин
87
Мазурин
23
Ушатов
44
Тихонов
75
Окладников
20
Шипунов
4-2-2-2
13
Чагров
28
Семенов
35
Прищепа
5
Шумских
3
Плиев
57
Болотов
85
Пяткин
24
Мальцев
13
Тюрин
13
Агеев
10
Морозов
3
Цесь
96
Рукас
96
Рукас
3
Цесь
44
Тихонов
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
44
Тихонов
20
Шипунов
8
Канаплин
8
Канаплин
20
Шипунов
85
Пяткин
19
Плотников
19
Плотников
85
Пяткин
13
Агеев
97
Таликин
97
Таликин
13
Агеев
13
Тюрин
32
Соколов
32
Соколов
13
Тюрин
24
Мальцев
31
Касимов
31
Касимов
24
Мальцев
10
Морозов
23
Лаврищев
23
Лаврищев
10
Морозов
Остались в запасе
Енисей
Ротор
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
23
Станислав Антипин
ВР
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
6
Амир Батырев
АП
18
Александр Надольский
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
9
Максим Савельев
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
20
Иван Литвенок
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
95
Артём Лутцев
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
9
Даниил Камлашев
ЛВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Енисей - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
1 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Герман Коваленко
(Казань)
Помощники судьи:
Андрей Пелых (Санкт-Петербург)
Алексей Линкин (Воронеж)
Резервный судья:
Михаил Воробьев (Новосибирск)
Делегат:
Сергей Гуторенко (Зарайск)
Инспектор:
Николай Объедков (Санкт-Петербург)
Стадион:
Центральный
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