На «Этихад» в рамках 37-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Борнмут» – команду, которая проводит добротный сезон, но уже потеряла шансы на борьбу за еврокубки. В то время как «Сити» сохраняет мотивацию для финиша в топ-5 и демонстрирует хорошую форму, несмотря на проблемы с реализацией. Это встреча двух команд, чьи стили – контроль мяча и дисциплина – обещают непростую, но тактически насыщенную игру.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в АПЛ уже 8 матчей, демонстрируя привычный высокий уровень организации и уверенности в обороне. За этот отрезок пропущено лишь два мяча. Однако в атаке «Сити» играет сдержанно: только 5 забитых голов за последние 5 туров – это скромно, особенно на фоне прошлого сезона.

Эрлинг Холанд остаeтся главным оружием атаки – на его счету 30 голов за сезон. Но соперники всe чаще ограничивают пространство для норвежца, и общее количество моментов у команды снизилось. Тем не менее, в домашних матчах «Сити» остаeтся опасным – особенно в позиционных атаках и в концовках таймов.

«Борнмут»

«Вишни» проводят уверенный сезон, и хотя мотивация к концу чемпионата заметно снизилась, команда сохраняет структурность и играет организованно. За последние 5 туров – 2 победы, 2 ничьи и всего одно поражение. При этом забито 4 мяча, а пропущено 3.

Главная звезда – Джастин Клюйверт, забивший 13 мячей, но в атаке команда нередко ограничивается одним-двумя шансами за матч. В последних турах Борнмут действовал осторожно даже с командами ниже уровнем, играя на минимализм в атаке и осторожность в обороне. Это может ограничить их возможности в гостевом матче с «Сити».

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

Не проигрывает в 8 матчах АПЛ

В последних 5 матчах: 5 забитых, 2 пропущенных

В среднем: 1.0 гола за игру, 0.4 – пропущенных

Победы в 3 из 5 последних туров

«Борнмут»

В последних 5 матчах: 4 забитых, 3 пропущенных

В среднем: 0.8 гола за игру, 0.6 – пропущенных

Пропускает в 3 матчах подряд

Без забитых мячей в 2 из 3 последних игр

Личные встречи 94% (16) 0% (0) 6% (1) 50 Забитых мячей 11 2.94 В среднем за матч 0.65 6:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 6:1 Англия. Кубок, 1/4 финала Борнмут 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 10 тур Борнмут 2 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 26 тур Борнмут 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 11 тур Манчестер Сити 6 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 25 тур Борнмут 1 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 2 тур Манчестер Сити 4 : 0 Борнмут Англия. Кубок лиги, 1/16 финала Манчестер Сити 2 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Сити 2 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 3 тур Борнмут 1 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 29 тур Борнмут 0 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 14 тур Манчестер Сити 3 : 1 Борнмут Англия. Премьер-лига, 19 тур Манчестер Сити 4 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 3 тур Борнмут 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 25 тур Борнмут 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 5 тур Манчестер Сити 4 : 0 Борнмут Англия. Премьер-лига, 32 тур Борнмут 0 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 9 тур Манчестер Сити 5 : 1 Борнмут

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

«Сити» однозначный фаворит встречи, особенно учитывая качество игры дома и мотивацию на концовку сезона. Оборона действует стабильно, а атакующая линия пусть и не на пике, но способна вскрыть плотную защиту гостей. «Борнмут» вряд ли пойдeт вперeд большими силами, скорее выберет осторожную модель с редкими контратаками. Прогнозируем минимальное, но уверенное преимущество хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки: