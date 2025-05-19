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Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Борнмут»: Премьер-лига, 20 мая 2025

19 мая 2025 9:24
Манчестер Сити - Борнмут
20 мая 2025, вторник 22:00 | Англия. Премьер-лига, 37 тур
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5.75
Точный счёт 2:0 в пользу «Манчестер Сити»
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На «Этихад» в рамках 37-го тура Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Борнмут» – команду, которая проводит добротный сезон, но уже потеряла шансы на борьбу за еврокубки. В то время как «Сити» сохраняет мотивацию для финиша в топ-5 и демонстрирует хорошую форму, несмотря на проблемы с реализацией. Это встреча двух команд, чьи стили – контроль мяча и дисциплина – обещают непростую, но тактически насыщенную игру.

«Манчестер Сити»

Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает в АПЛ уже 8 матчей, демонстрируя привычный высокий уровень организации и уверенности в обороне. За этот отрезок пропущено лишь два мяча. Однако в атаке «Сити» играет сдержанно: только 5 забитых голов за последние 5 туров – это скромно, особенно на фоне прошлого сезона.

Эрлинг Холанд остаeтся главным оружием атаки – на его счету 30 голов за сезон. Но соперники всe чаще ограничивают пространство для норвежца, и общее количество моментов у команды снизилось. Тем не менее, в домашних матчах «Сити» остаeтся опасным – особенно в позиционных атаках и в концовках таймов.

«Борнмут»

«Вишни» проводят уверенный сезон, и хотя мотивация к концу чемпионата заметно снизилась, команда сохраняет структурность и играет организованно. За последние 5 туров – 2 победы, 2 ничьи и всего одно поражение. При этом забито 4 мяча, а пропущено 3.

Главная звезда – Джастин Клюйверт, забивший 13 мячей, но в атаке команда нередко ограничивается одним-двумя шансами за матч. В последних турах Борнмут действовал осторожно даже с командами ниже уровнем, играя на минимализм в атаке и осторожность в обороне. Это может ограничить их возможности в гостевом матче с «Сити».

Факты о командах:

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает в 8 матчах АПЛ
  • В последних 5 матчах: 5 забитых, 2 пропущенных
  • В среднем: 1.0 гола за игру, 0.4 – пропущенных
  • Победы в 3 из 5 последних туров

«Борнмут»

  • В последних 5 матчах: 4 забитых, 3 пропущенных
  • В среднем: 0.8 гола за игру, 0.6 – пропущенных
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • Без забитых мячей в 2 из 3 последних игр

Личные встречи
94% (16)
0% (0)
6% (1)
50
Забитых мячей
11
2.94
В среднем за матч
0.65
6:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  6:1
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
1 : 2
30.03.2025
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Борнмут
2 : 1
02.11.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Борнмут
0 : 1
24.02.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
6 : 1
04.11.2023
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
1 : 4
25.02.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
4 : 0
13.08.2022
Борнмут
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2 : 1
15.07.2020
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 3
25.08.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Борнмут
0 : 1
02.03.2019
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Сити
3 : 1
01.12.2018
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
4 : 0
23.12.2017
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Борнмут
1 : 2
26.08.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
0 : 2
13.02.2017
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
4 : 0
17.09.2016
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Борнмут
0 : 4
02.04.2016
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
5 : 1
17.10.2015
Борнмут
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Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Борнмут»

«Сити» однозначный фаворит встречи, особенно учитывая качество игры дома и мотивацию на концовку сезона. Оборона действует стабильно, а атакующая линия пусть и не на пике, но способна вскрыть плотную защиту гостей. «Борнмут» вряд ли пойдeт вперeд большими силами, скорее выберет осторожную модель с редкими контратаками. Прогнозируем минимальное, но уверенное преимущество хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Манчестер Сити» всухую – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше 1.5 – коэффициент 1.75
  • Точный счeт 2:0 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 5.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

5.75
Точный счёт 2:0 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Борнмут Манчестер Сити
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