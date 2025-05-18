Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Уфа» – «Арсенал»: ФНЛ, 18 мая 2025

18 мая 2025 9:20
Уфа - Арсенал
18 мая 2025, воскресенье 15:00 | Россия. Первая лига, 33 тур
Перейти в онлайн матча
10.00
Прогноз на точный счет: 2:1 победа «Уфы»
Сделать ставку

В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Уфа» и «Арсенал». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й позиции в Первой лиге, набрав 32 очка. «Уфа» добыла 8 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей – 29:46.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
  • 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
  • 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:29.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

  • 10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;
  • 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;
  • 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1.

Личные встречи
35% (7)
20% (4)
45% (9)
20
Забитых мячей
23
1
В среднем за матч
1.15
3:2
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Первая лига, 12 тур
Арсенал
0 : 0
29.09.2024
Уфа
Россия. Первая лига, 24 тур
Арсенал
2 : 1
26.03.2023
Уфа
Россия. Первая лига, 8 тур
Уфа
0 : 2
02.09.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
2 : 1
14.05.2022
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0 : 0
06.11.2021
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
2 : 1
16.05.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2 : 3
14.08.2020
Уфа
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
0 : 0
22.07.2020
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1 : 0
11.08.2019
Уфа
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Уфа
1 : 2
20.04.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 1
05.10.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
2 : 1
07.04.2018
Уфа
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
1 : 0
24.09.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
1 : 0
30.04.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
0 : 2
30.10.2016
Уфа
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0 : 1
12.04.2015
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0 : 1
02.12.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 27 тур
Уфа
3 : 4
16.03.2014
Арсенал
Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур
Арсенал
3 : 1
16.02.2014
Уфа
Россия. ФНЛ, 8 тур
Арсенал
1 : 0
12.08.2013
Уфа
Показать все

Прогноз на матч «Уфа» – «Арсенал»

«Уфа» имеет прекрасный шанс в этом матче решить вопрос сохранения места в Первой лиге на следующий сезон. Немотивированный «Арсенал» вряд ли будет сильно против. Наш прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.

10.00
Прогноз на точный счет: 2:1 победа «Уфы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Первая лига Арсенал Уфа
Другие прогнозы
Матч завершен
2 : 2
6.10
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Спартак-2 - Луки-Энергия
Точный счёт 2:1 в пользу «Спартака-2»
Матч завершен
4 : 0
6.50
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс - Монако
Точный счёт 2:1 в пользу «Монако»
Матч завершен
3 : 0
6.60
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант - Монпелье
Точный счёт 1:0 в пользу «Нанта»
Матч завершен
2 : 3
6.40
Франция. Лига 1, 34 тур
Страсбур - Гавр
Точный счёт 3:1 в пользу «Страсбура»
Матч завершен
4 : 2
6.70
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель - Ренн
Точный счёт 3:2 в пользу «Марселя»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
  • Читайте нас: 