В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Уфа» и «Арсенал». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).
«Уфа»
Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й позиции в Первой лиге, набрав 32 очка. «Уфа» добыла 8 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей – 29:46.
Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:
- 11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;
- 04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;
- 27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0.
«Арсенал»
«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:29.
Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:
- 10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;
- 03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;
- 27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1.
Прогноз на матч «Уфа» – «Арсенал»
«Уфа» имеет прекрасный шанс в этом матче решить вопрос сохранения места в Первой лиге на следующий сезон. Немотивированный «Арсенал» вряд ли будет сильно против. Наш прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.