В воскресенье, 18 мая, в 33-м туре российской Первой лиги встречаются «Уфа» и «Арсенал». Игра состоится в Уфе, начало – в 15:00 (мск).

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе находится на 15-й позиции в Первой лиге, набрав 32 очка. «Уфа» добыла 8 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений, разница мячей – 29:46.

Последние результаты «Уфы» в Первой лиге:

11.05.25 «Урал» – «Уфа» – 2:1;

04.05.25 «Уфа» – «Нефтехимик» – 1:0;

27.04.25 «Уфа» – «Шинник» – 1:0.

«Арсенал»

«Арсенал» набрал 37 очков и занимает 10-е место. Подопечные Александра Сторожука добыли 7 побед, 16 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:29.

Предыдущие результаты «Арсенала» в Первой лиге:

10.05.25 «Арсенал» – «Родина» – 0:1;

03.05.25 «Сочи» – «Арсенал» – 5:1;

27.04.25 «Арсенал» – «Ротор» – 1:1.

Личные встречи 35% (7) 20% (4) 45% (9) 20 Забитых мячей 23 1 В среднем за матч 1.15 3:2 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 3:4 Самая крупная ничья: 1:1 Россия. Первая лига, 12 тур Арсенал 0 : 0 Уфа Россия. Первая лига, 24 тур Арсенал 2 : 1 Уфа Россия. Первая лига, 8 тур Уфа 0 : 2 Арсенал Россия. Премьер-лига, 29 тур Уфа 2 : 1 Арсенал Россия. Премьер-лига, 14 тур Арсенал 0 : 0 Уфа Россия. Премьер-лига, 30 тур Уфа 2 : 1 Арсенал Россия. Премьер-лига, 2 тур Арсенал 2 : 3 Уфа Россия. Премьер-лига, 30 тур Уфа 0 : 0 Арсенал Россия. Премьер-лига, 5 тур Арсенал 1 : 0 Уфа Россия. Премьер-лига, 24 тур Уфа 1 : 2 Арсенал Россия. Премьер-лига, 10 тур Арсенал 1 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 25 тур Арсенал 2 : 1 Уфа Россия. Премьер-лига, 11 тур Уфа 1 : 0 Арсенал Россия. Премьер-лига, 26 тур Уфа 1 : 0 Арсенал Россия. Премьер-лига, 12 тур Арсенал 0 : 2 Уфа Россия. Премьер-лига, 23 тур Уфа 0 : 1 Арсенал Россия. Премьер-лига, 16 тур Арсенал 0 : 1 Уфа Россия. ФНЛ, 27 тур Уфа 3 : 4 Арсенал Россия. Кубок ФНЛ, 3 тур Арсенал 3 : 1 Уфа Россия. ФНЛ, 8 тур Арсенал 1 : 0 Уфа

Прогноз на матч «Уфа» – «Арсенал»

«Уфа» имеет прекрасный шанс в этом матче решить вопрос сохранения места в Первой лиге на следующий сезон. Немотивированный «Арсенал» вряд ли будет сильно против. Наш прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.