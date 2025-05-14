Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Прогноз на точный счет матча «Райо Вальекано» – «Бетис»: Ла Лига, 15 мая 2025

14 мая 2025 10:01
Райо Вальекано - Бетис
15 мая 2025, четверг 20:00 | Испания. Примера, 36 тур
Перейти в онлайн матча
8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Сделать ставку

15 мая на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч Ла Лиги между мадридским «Райо Вальекано» и севильским «Бетисом». Этот поединок важен для обеих команд, так как они сражаются за высокие позиции в турнире. «Райо Вальекано» будет стремиться удержаться в верхней части таблицы, в то время как «Бетис» будет бороться за место в еврокубках.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» показывает стабильные результаты в текущем сезоне Ла Лиги. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 47 очками. В последних 5 играх команда одержала 2 победы, 1 ничью и 2 поражения, что говорит о стабильности, но не о выдающихся результатах. В атаке «Райо» забивает 0.80 гола за матч, что свидетельствует о не самой высокой результативности. В то же время, команда пропускает 1.40 гола за игру, что является слабым звеном. Лучший бомбардир команды – Хорхе де Фрутос, который забил 6 голов в 36 матчах. На своем поле «Райо» всегда представляет угрозу, что придает им уверенности перед матчем с «Бетисом».

«Бетис»

«Бетис» находится на 6-м месте в Ла Лиге с 58 очками, борясь за еврокубки. В последних 5 матчах команда показала отличные результаты, забив 12 голов и пропустив 6. В атаке «Бетис» выглядит гораздо сильнее «Райо», с хорошей результативностью – в среднем 2.40 гола за матч. Оборона же не всегда надежна, так как команда пропускает 1.20 гола за игру. Иско, лучший бомбардир с 11 голами в 29 матчах, продолжает быть лидером атаки. Команда не проигрывает в последних 4 матчах и уверенно движется к своей цели. В предстоящем поединке против «Райо Вальекано» они будут явными фаворитами.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

  • Занимает 8-е место в Ла Лиге с 47 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч и пропускает 1.40.
  • На своем стадионе «Кампо де Вальекас» не проигрывает в последних 5 матчах.

«Бетис»

  • Занимает 6-е место в Ла Лиге с 58 очками.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч и пропускает 1.20.
  • Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги и забивает в 17 из 17 последних матчей.

Личные встречи
30% (6)
35% (7)
35% (7)
29
Забитых мячей
26
1.45
В среднем за матч
1.3
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1 : 1
22.12.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
2 : 0
17.03.2024
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 0
02.09.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
3 : 1
15.05.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 2
08.01.2023
Бетис
Испания. Кубок, 1/2 финала
Бетис
1 : 1
03.03.2022
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/2 финала
Райо Вальекано
1 : 2
09.02.2022
Бетис
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
1 : 1
09.01.2022
Бетис
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
3 : 2
24.10.2021
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
1 : 1
23.01.2020
Бетис
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.03.2019
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 0
09.12.2018
Райо Вальекано
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
2 : 2
27.02.2016
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
0 : 2
04.10.2015
Бетис
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
3 : 1
20.04.2014
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 2
01.12.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
27.01.2013
Бетис
Испания. Примера, 2 тур
Бетис
1 : 2
25.08.2012
Райо Вальекано
Испания. Примера, 28 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.03.2012
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0 : 2
23.10.2011
Райо Вальекано
Показать все

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Бетис»

«Бетис» выглядит фаворитом встречи, благодаря сильной атаке и хорошей форме в последних играх. Несмотря на то, что «Райо Вальекано» будет играть на своем поле, их оборона имеет слабости, которые могут быть использованы атакующими игроками «Бетиса». Тем не менее, «Райо» не раз демонстрировал свои сильные стороны в домашних играх, поэтому мы ожидаем, что они смогут забить. Однако победа должна остаться за гостями.

Прогноз на точный счeт: Победа «Бетиса» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Бетиса» – коэффициент 8.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1.5 – коэффициент 1.80

8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Бетиса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Испания. Примера Бетис Райо Вальекано
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
5.3
Испания. Примера, 36 тур
Алавес - Валенсия
Точный счёт 0:1 в пользу «Валенсии»
Матч завершен
3 : 0
6.0
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал - Леганес
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
Матч завершен
2 : 0
6.5
Россия. Кубок, Финал (Путь РПЛ)
ЦСКА - Зенит
Точный счёт 1:1
Матч завершен
1 : 1
5.5
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис - Астана
Точный счёт 1:2 в пользу «Астаны»
Матч завершен
0 : 2
5.3
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Туран - Тобол
Точный счёт 0:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 