15 мая на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч Ла Лиги между мадридским «Райо Вальекано» и севильским «Бетисом». Этот поединок важен для обеих команд, так как они сражаются за высокие позиции в турнире. «Райо Вальекано» будет стремиться удержаться в верхней части таблицы, в то время как «Бетис» будет бороться за место в еврокубках.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» показывает стабильные результаты в текущем сезоне Ла Лиги. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице с 47 очками. В последних 5 играх команда одержала 2 победы, 1 ничью и 2 поражения, что говорит о стабильности, но не о выдающихся результатах. В атаке «Райо» забивает 0.80 гола за матч, что свидетельствует о не самой высокой результативности. В то же время, команда пропускает 1.40 гола за игру, что является слабым звеном. Лучший бомбардир команды – Хорхе де Фрутос, который забил 6 голов в 36 матчах. На своем поле «Райо» всегда представляет угрозу, что придает им уверенности перед матчем с «Бетисом».

«Бетис»

«Бетис» находится на 6-м месте в Ла Лиге с 58 очками, борясь за еврокубки. В последних 5 матчах команда показала отличные результаты, забив 12 голов и пропустив 6. В атаке «Бетис» выглядит гораздо сильнее «Райо», с хорошей результативностью – в среднем 2.40 гола за матч. Оборона же не всегда надежна, так как команда пропускает 1.20 гола за игру. Иско, лучший бомбардир с 11 голами в 29 матчах, продолжает быть лидером атаки. Команда не проигрывает в последних 4 матчах и уверенно движется к своей цели. В предстоящем поединке против «Райо Вальекано» они будут явными фаворитами.

Факты о командах:

«Райо Вальекано»

Занимает 8-е место в Ла Лиге с 47 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола за матч и пропускает 1.40.

На своем стадионе «Кампо де Вальекас» не проигрывает в последних 5 матчах.

«Бетис»

Занимает 6-е место в Ла Лиге с 58 очками.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за матч и пропускает 1.20.

Не проигрывает в 4 последних матчах Ла Лиги и забивает в 17 из 17 последних матчей.

Личные встречи 30% (6) 35% (7) 35% (7) 29 Забитых мячей 26 1.45 В среднем за матч 1.3 3:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 18 тур Бетис 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 29 тур Райо Вальекано 2 : 0 Бетис Испания. Примера, 4 тур Бетис 1 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 34 тур Бетис 3 : 1 Райо Вальекано Испания. Примера, 16 тур Райо Вальекано 1 : 2 Бетис Испания. Кубок, 1/2 финала Бетис 1 : 1 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/2 финала Райо Вальекано 1 : 2 Бетис Испания. Примера, 20 тур Райо Вальекано 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 10 тур Бетис 3 : 2 Райо Вальекано Испания. Кубок, 1/16 финала Райо Вальекано 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 29 тур Райо Вальекано 1 : 1 Бетис Испания. Примера, 15 тур Бетис 2 : 0 Райо Вальекано Испания. Примера, 26 тур Бетис 2 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 7 тур Райо Вальекано 0 : 2 Бетис Испания. Примера, 34 тур Райо Вальекано 3 : 1 Бетис Испания. Примера, 15 тур Бетис 2 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур Райо Вальекано 3 : 0 Бетис Испания. Примера, 2 тур Бетис 1 : 2 Райо Вальекано Испания. Примера, 28 тур Райо Вальекано 3 : 0 Бетис Испания. Примера, 9 тур Бетис 0 : 2 Райо Вальекано

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Бетис»

«Бетис» выглядит фаворитом встречи, благодаря сильной атаке и хорошей форме в последних играх. Несмотря на то, что «Райо Вальекано» будет играть на своем поле, их оборона имеет слабости, которые могут быть использованы атакующими игроками «Бетиса». Тем не менее, «Райо» не раз демонстрировал свои сильные стороны в домашних играх, поэтому мы ожидаем, что они смогут забить. Однако победа должна остаться за гостями.

Прогноз на точный счeт: Победа «Бетиса» с результатом 2:1.

Рекомендованные ставки: