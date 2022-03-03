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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 03 марта 2022
Бетис
03.03.2022, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Райо Вальекано
90+2'
Б. Иглесиас
80'
Бебе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Райо Вальекано
ГОЛ! 1:1!
Б. Иглесиас
90'
+2
89'
Замена
К. Родригес
️️️️
А. Гарсия
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
86'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
82'
80'
ГОЛ! 0:1!
Бебе
Желтая карточка
В. Жозе
79'
77'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Гвардиола
77'
Замена
Бебе
️️️️
М. Суарес
71'
Желтая карточка
И. Баллиу
62'
Замена
С. Комесанья
️️️️
П. Сисс
61'
Замена
Р. Нтека
️️️️
И. Палазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
6
Гонсалес
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
4-2-3-1
13
Зидан
20
Баллиу
4
Суарес
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
6
Сисс
7
Палазон
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
18
Гарсия
13
Родригес
13
Родригес
18
Гарсия
6
Сисс
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Сисс
7
Палазон
11
Нтека
11
Нтека
7
Палазон
4
Суарес
12
Бебе
12
Бебе
4
Суарес
14
Гвардиола
14
Силла
14
Силла
14
Гвардиола
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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