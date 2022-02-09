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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 09 февраля 2022
Райо Вальекано
09.02.2022, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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