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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Райо Вальекано
Бетис - Райо Вальекано: обзор матча 02 сентября 2023
Бетис
02.09.2023, суббота, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
53'
В. Жозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Райо Вальекано
Замена
С. Альтимира
️️️️
Иско
90'
+2
86'
Желтая карточка
К. Перес
Желтая карточка
М. Рока
85'
78'
Замена
Бебе
️️️️
Р. Нтека
78'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Л. Эспино
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
76'
Замена
Х. Крус
️️️️
Родри
75'
64'
Замена
К. Перес
️️️️
П. Сисс
64'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
И. Палазон
59'
Замена
С. Камельо
️️️️
Р. де Томас
58'
Желтая карточка
Р. де Томас
58'
Желтая карточка
И. Палазон
55'
Желтая карточка
Л. Эспино
ГОЛ! 1:0!
В. Жозе
53'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
46'
Замена
Абнер
️️️️
Х. Миранда
46'
45'
Желтая карточка
А. Гарсия
Желтая карточка
Г. Родригес
43'
Желтая карточка
Х. Миранда
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
28
Дани Перес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
28
Диего Мендес
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Фелипе
2
Бельерин
21
Рока
2
Родригес
10
Родри
22
Иско
22
Перес
12
Виллиан Жозе
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Лежен
15
Эрнандес
18
Эспино
6
Сисс
23
Валентин
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
9
де Томас
33
Миранда
16
Абнер
16
Абнер
33
Миранда
22
Иско
5
Альтимира
5
Альтимира
22
Иско
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Родри
19
Крус
19
Крус
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
6
Сисс
71
Перес
71
Перес
6
Сисс
11
Нтека
12
Бебе
12
Бебе
11
Нтека
7
Палазон
19
де Фрутос
19
де Фрутос
7
Палазон
9
де Томас
10
Камельо
10
Камельо
9
де Томас
18
Эспино
9
Фалькао
9
Фалькао
18
Эспино
Остались в запасе
Бетис
Райо Вальекано
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Дани Перес
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Гильерме Фернандеш
ВР
4
Шади Рияд
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Дани Перес
АП
Остались в запасе
2
Андрей Рацу
ПЗ
25
Дани Карденас
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
44
Мартин Паскуаль
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
28
Диего Мендес
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Бетис - Райо Вальекано
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
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