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Расписание матчей
Испания. Кубок
Райо Вальекано - Бетис
Райо Вальекано - Бетис: обзор матча 23 января 2020
Райо Вальекано
23.01.2020, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 2
Завершен
Бетис
84'
Хоакин
97'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Райо Вальекано - Бетис
114'
Желтая карточка
К. Тельо
Желтая карточка
М. Суарес
108'
97'
ГОЛ! 0:2!
Л. Морон
Пас отдал
К. Аленья
94'
Желтая карточка
З. Феддаль
84'
ГОЛ! 0:1!
Хоакин
63'
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
О. Трехо
58'
38'
Желтая карточка
К. Аленья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Антонио Луна
ЛЗ
20
Джони Монтьель
АП
8
Оскар Трехо
АП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Райо Вальекано
13
Роберто Сантамария
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
Бетис
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
1-2-2
13
Луна
8
Трехо
20
Монтьель
17
Адвинкула
11
Ульоа
4-3-2-1
1
Мартин
22
Эмерсон
3
Феддаль
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Аленья
18
Гуардадо
2
Родригес
16
Лайнес
10
Фекир
7
Иглесиас
Остались в запасе
Райо Вальекано
Бетис
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Роберто Сантамария
ВР
2
Тито
ЦЗ
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
18
Альваро Гарсия
ЛВ
14
Хосе Анхель Посо
АП
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Роберто Сантамария
ВР
2
Тито
ЦЗ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Райо Вальекано - Бетис
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Вальекас
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