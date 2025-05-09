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Прогноз на точный счет матча «Трабзонспор» – «Галатасарай»: Турция Суперлига, 10 мая 2025

09 мая 2025 12:14
Трабзонспор - Галатасарай
10 мая 2025, суббота 19:00 | Турция. Суперлига, 35 тур
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7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Галатасарая»
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10 мая на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится центральное противостояние 35-го тура Турции Суперлига между «Трабзонспором» и лидером чемпионата «Галатасараем». Хозяева намерены продлить свою беспроигрышную серию, а гости стремятся еще на шаг приблизиться к титулу, продолжая демонстрировать уверенную игру как в атаке, так и в защите.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 8-е место с 46 очками и показывает достойный результат в последние недели. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд и отличается стабильной атакующей игрой. Симон Банза является безусловным лидером нападения, забив впечатляющие 22 мяча в 33 матчах. В последних 5 турах команда отличилась 10 раз и пропустила всего 4 гола. Особенно стоит отметить боевую форму на своем поле, где «Трабзонспор» традиционно неудобен для любого соперника. Коллектив демонстрирует сбалансированную игру и активно использует фланги, что регулярно создает напряжение в штрафной площади оппонентов.

«Галатасарай»

Гости возглавляют турнирную таблицу с 83 очками и уверенно идут к чемпионскому титулу. «Галатасарай» выиграл 6 последних матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в чемпионате (+51), что подчеркивает их доминирование. Виктор Осимхен продолжает поражать своей результативностью: 33 гола в 37 матчах. В последних 5 турах команда забила 18 голов и пропустила только 3. «Галатасарай» сочетает уверенную оборону и мощную атаку, что позволяет им решать исход матчей еще в первом тайме. Команда активно использует прессинг и высокую линию обороны, вынуждая соперников ошибаться.

Факты о командах:

«Трабзонспор»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Средняя результативность: 2.00 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)
  • В последних домашних играх удерживает мяч 55% времени

«Галатасарай»

  • Побеждает в 6 последних матчах
  • Забивает в 10 последних матчах
  • Средняя результативность: 3.60 гола за игру (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)
  • Лучшая атака и защита чемпионата по итогам 32 туров

Личные встречи
32% (11)
21% (7)
47% (16)
43
Забитых мячей
53
1.26
В среднем за матч
1.56
4:0
Крупнейшая победа
5:1
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 35 тур
Трабзонспор
0 : 2
10.05.2025
Галатасарай
Турция. Суперлига, 16 тур
Галатасарай
4 : 3
16.12.2024
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 21 тур
Трабзонспор
1 : 5
21.01.2024
Галатасарай
Турция. Суперлига, 2 тур
Галатасарай
2 : 0
19.08.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
2 : 1
05.02.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
0 : 0
28.08.2022
Галатасарай
Турция. Суперлига, 23 тур
Галатасарай
1 : 2
23.01.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
2 : 2
12.09.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
1 : 1
21.04.2021
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
0 : 2
26.12.2020
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Галатасарай
1 : 3
05.07.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
1 : 1
01.12.2019
Галатасарай
Турция. Суперлига, 21 тур
Галатасарай
3 : 1
10.02.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
4 : 0
01.09.2018
Галатасарай
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
2 : 1
01.04.2018
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 1
29.10.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 25 тур
Трабзонспор
2 : 0
18.03.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 8 тур
Галатасарай
0 : 1
22.10.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 22 тур
Галатасарай
2 : 1
21.02.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 5 тур
Трабзонспор
0 : 1
19.09.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 27 тур
Трабзонспор
2 : 1
19.04.2015
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 10 тур
Галатасарай
0 : 3
22.11.2014
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 4
11.05.2014
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Галатасарай
2 : 1
22.12.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 34 тур
Галатасарай
2 : 0
18.05.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 17 тур
Трабзонспор
0 : 0
23.12.2012
Галатасарай
Турция. Плей-офф, 4 тур
Галатасарай
0 : 0
02.05.2012
Трабзонспор
Турция. Плей-офф, 3 тур
Трабзонспор
2 : 4
28.04.2012
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 32 тур
Галатасарай
1 : 1
25.03.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 15 тур
Трабзонспор
0 : 3
11.12.2011
Галатасарай
Турция. Супер-Лига, 28 тур
Галатасарай
0 : 1
10.04.2011
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 0
07.11.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 26 тур
Трабзонспор
1 : 0
21.03.2010
Галатасарай
Чемпионат Турции, 9 тур
Галатасарай
4 : 3
18.10.2009
Трабзонспор
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Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Галатасарай»

Форма обеих команд внушает уважение, но класс гостей значительно выше. «Трабзонспор» стабильно забивает и способен доставить проблемы обороне соперника, однако «Галатасарай» показывает по-настоящему чемпионский уровень. Прогнозируем плотную борьбу, где атака гостей окажется результативнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 7.00
  • Победа «Галатасарая» и обе команды забьют – коэффициент 3.10
  • Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5 – коэффициент 1.85

7.0
Точный счёт 1:2 в пользу «Галатасарая»
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Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Галатасарай Трабзонспор
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