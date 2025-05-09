10 мая на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится центральное противостояние 35-го тура Турции Суперлига между «Трабзонспором» и лидером чемпионата «Галатасараем». Хозяева намерены продлить свою беспроигрышную серию, а гости стремятся еще на шаг приблизиться к титулу, продолжая демонстрировать уверенную игру как в атаке, так и в защите.

«Трабзонспор»

«Трабзонспор» занимает 8-е место с 46 очками и показывает достойный результат в последние недели. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд и отличается стабильной атакующей игрой. Симон Банза является безусловным лидером нападения, забив впечатляющие 22 мяча в 33 матчах. В последних 5 турах команда отличилась 10 раз и пропустила всего 4 гола. Особенно стоит отметить боевую форму на своем поле, где «Трабзонспор» традиционно неудобен для любого соперника. Коллектив демонстрирует сбалансированную игру и активно использует фланги, что регулярно создает напряжение в штрафной площади оппонентов.

«Галатасарай»

Гости возглавляют турнирную таблицу с 83 очками и уверенно идут к чемпионскому титулу. «Галатасарай» выиграл 6 последних матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в чемпионате (+51), что подчеркивает их доминирование. Виктор Осимхен продолжает поражать своей результативностью: 33 гола в 37 матчах. В последних 5 турах команда забила 18 голов и пропустила только 3. «Галатасарай» сочетает уверенную оборону и мощную атаку, что позволяет им решать исход матчей еще в первом тайме. Команда активно использует прессинг и высокую линию обороны, вынуждая соперников ошибаться.

Факты о командах:

«Трабзонспор»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 10 последних матчах

Средняя результативность: 2.00 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)

В последних домашних играх удерживает мяч 55% времени

«Галатасарай»

Побеждает в 6 последних матчах

Забивает в 10 последних матчах

Средняя результативность: 3.60 гола за игру (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)

Лучшая атака и защита чемпионата по итогам 32 туров

Личные встречи 32% (11) 21% (7) 47% (16) 43 Забитых мячей 53 1.26 В среднем за матч 1.56 4:0 Крупнейшая победа 5:1 Самый результативный матч: 4:3 Самая крупная ничья: 2:2 Турция. Суперлига, 35 тур Трабзонспор 0 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 16 тур Галатасарай 4 : 3 Трабзонспор Турция. Суперлига, 21 тур Трабзонспор 1 : 5 Галатасарай Турция. Суперлига, 2 тур Галатасарай 2 : 0 Трабзонспор Турция. Суперлига, 23 тур Галатасарай 2 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 4 тур Трабзонспор 0 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 23 тур Галатасарай 1 : 2 Трабзонспор Турция. Суперлига, 4 тур Трабзонспор 2 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 36 тур Галатасарай 1 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 15 тур Трабзонспор 0 : 2 Галатасарай Турция. Суперлига, 30 тур Галатасарай 1 : 3 Трабзонспор Турция. Суперлига, 13 тур Трабзонспор 1 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 21 тур Галатасарай 3 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 4 тур Трабзонспор 4 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 27 тур Галатасарай 2 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 10 тур Трабзонспор 2 : 1 Галатасарай Турция. Суперлига, 25 тур Трабзонспор 2 : 0 Галатасарай Турция. Суперлига, 8 тур Галатасарай 0 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 22 тур Галатасарай 2 : 1 Трабзонспор Турция. Суперлига, 5 тур Трабзонспор 0 : 1 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 27 тур Трабзонспор 2 : 1 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 10 тур Галатасарай 0 : 3 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 33 тур Трабзонспор 1 : 4 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 16 тур Галатасарай 2 : 1 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 34 тур Галатасарай 2 : 0 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 17 тур Трабзонспор 0 : 0 Галатасарай Турция. Плей-офф, 4 тур Галатасарай 0 : 0 Трабзонспор Турция. Плей-офф, 3 тур Трабзонспор 2 : 4 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 32 тур Галатасарай 1 : 1 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 15 тур Трабзонспор 0 : 3 Галатасарай Турция. Супер-Лига, 28 тур Галатасарай 0 : 1 Трабзонспор Турция. Супер-Лига, 11 тур Трабзонспор 2 : 0 Галатасарай Чемпионат Турции, 26 тур Трабзонспор 1 : 0 Галатасарай Чемпионат Турции, 9 тур Галатасарай 4 : 3 Трабзонспор

Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Галатасарай»

Форма обеих команд внушает уважение, но класс гостей значительно выше. «Трабзонспор» стабильно забивает и способен доставить проблемы обороне соперника, однако «Галатасарай» показывает по-настоящему чемпионский уровень. Прогнозируем плотную борьбу, где атака гостей окажется результативнее.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Галатасарая».

Рекомендованные ставки: