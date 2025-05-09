10 мая на стадионе «Шенол Гюнеш» состоится центральное противостояние 35-го тура Турции Суперлига между «Трабзонспором» и лидером чемпионата «Галатасараем». Хозяева намерены продлить свою беспроигрышную серию, а гости стремятся еще на шаг приблизиться к титулу, продолжая демонстрировать уверенную игру как в атаке, так и в защите.
«Трабзонспор»
«Трабзонспор» занимает 8-е место с 46 очками и показывает достойный результат в последние недели. Команда не проигрывает уже 5 матчей подряд и отличается стабильной атакующей игрой. Симон Банза является безусловным лидером нападения, забив впечатляющие 22 мяча в 33 матчах. В последних 5 турах команда отличилась 10 раз и пропустила всего 4 гола. Особенно стоит отметить боевую форму на своем поле, где «Трабзонспор» традиционно неудобен для любого соперника. Коллектив демонстрирует сбалансированную игру и активно использует фланги, что регулярно создает напряжение в штрафной площади оппонентов.
«Галатасарай»
Гости возглавляют турнирную таблицу с 83 очками и уверенно идут к чемпионскому титулу. «Галатасарай» выиграл 6 последних матчей подряд и обладает лучшей разницей мячей в чемпионате (+51), что подчеркивает их доминирование. Виктор Осимхен продолжает поражать своей результативностью: 33 гола в 37 матчах. В последних 5 турах команда забила 18 голов и пропустила только 3. «Галатасарай» сочетает уверенную оборону и мощную атаку, что позволяет им решать исход матчей еще в первом тайме. Команда активно использует прессинг и высокую линию обороны, вынуждая соперников ошибаться.
Факты о командах:
«Трабзонспор»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Забивает в 10 последних матчах
- Средняя результативность: 2.00 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру (последние 5 игр)
- В последних домашних играх удерживает мяч 55% времени
«Галатасарай»
- Побеждает в 6 последних матчах
- Забивает в 10 последних матчах
- Средняя результативность: 3.60 гола за игру (последние 5 игр)
- Пропускает в среднем 0.60 гола за игру (последние 5 игр)
- Лучшая атака и защита чемпионата по итогам 32 туров
Прогноз на матч «Трабзонспор» – «Галатасарай»
Форма обеих команд внушает уважение, но класс гостей значительно выше. «Трабзонспор» стабильно забивает и способен доставить проблемы обороне соперника, однако «Галатасарай» показывает по-настоящему чемпионский уровень. Прогнозируем плотную борьбу, где атака гостей окажется результативнее.
Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Галатасарая».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:2 в пользу «Галатасарая» – коэффициент 7.00
- Победа «Галатасарая» и обе команды забьют – коэффициент 3.10
- Индивидуальный тотал «Галатасарая» больше 1.5 – коэффициент 1.85