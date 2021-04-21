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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 21 апреля 2021
Галатасарай
21.04.2021, среда, 19:00
Турция. Суперлига, 36 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
90+6'
Э. Акбаба
76'
Э. Ие
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
ГОЛ! 1:1!
Э. Акбаба
90'
+6
89'
Замена
К. Ахмет Черекчи
️️️️
Т. Бакасетас
89'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Джанини
86'
Замена
Флавио
️️️️
К. Экубан
Замена
О. Байрам
️️️️
Р. Бабел
83'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
83'
77'
Замена
А. Омюр
️️️️
Э. Нвакаеме
76'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ие
Замена
О. Джаглаян
️️️️
К. Актюркоглу
76'
65'
Желтая карточка
В. Уго
60'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Маркао
56'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
Ж. Фернандеш
55'
Замена
Х. Дервисоглу
️️️️
С. Фегули
46'
27'
Желтая карточка
Э. Ие
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
81
Калеб Экубан
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
4-2-1-1-2
16
Муслера
4
Сараччи
23
Маркао
2
Озбайраклы
27
Люиндама
8
Фегули
14
Антальялы
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
11
Килинк
8
Бабел
4-3-1-2
1
Чакир
23
Марлон
61
Асан
32
Ие
14
Уго
81
Экубан
8
Бэйкер
3
Эздемир
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
8
Бабел
18
Байрам
18
Байрам
8
Бабел
83
Фернандеш
8
Акбаба
8
Акбаба
83
Фернандеш
7
Актюркоглу
17
Джаглаян
17
Джаглаян
7
Актюркоглу
11
Килинк
10
10
11
Килинк
8
Фегули
28
Дервисоглу
28
Дервисоглу
8
Фегули
81
Экубан
8
Флавио
8
Флавио
81
Экубан
9
Бакасетас
22
Черекчи
22
Черекчи
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
33
Омюр
33
Омюр
9
Нвакаеме
21
Джанини
23
Афобе
23
Афобе
21
Джанини
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
26
Valentine Ozornwafor
ЦФ
1
Окан Кочук
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
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