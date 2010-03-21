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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 21 марта 2010
Трабзонспор
21.03.2010, воскресенье, 20:00
Чемпионат Турции, 26 тур
1 : 0
Завершен
Галатасарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 2 тур
Трабзонспор
2 : 0
22.10.2026
Хартс
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
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