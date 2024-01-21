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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 21 января 2024
Трабзонспор
21.01.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 5
Завершен
Галатасарай
79'
Э. Дестан
13'
В. Заа
61'
В. Заа
64'
К. Айхан
80'
К. Актюркоглу
90+6'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
90'
+6
ГОЛ! 1:5!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Тете
90'
+3
Желтая карточка
Б. Йилмаз
Замена
Г. Гюрпюз
️️️️
Т. Фонтас
84'
82'
Замена
М. Икарди
️️️️
Д. Мертенс
80'
ГОЛ! 1:4!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
ГОЛ! 1:3!
Э. Дестан
Пас отдал
Э. Вишча
79'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Барди
79'
76'
Замена
Тете
️️️️
К. Айхан
76'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Л. Торрейра
76'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
К. Демирбай
72'
Желтая карточка
В. Нельссон
66'
Желтая карточка
А. Бартакжи
64'
ГОЛ! 0:3!
К. Айхан
Пас отдал
В. Заа
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Ф. Бенкович
64'
61'
ГОЛ! 0:2!
В. Заа
Пас отдал
К. Демирбай
51'
Желтая карточка
Л. Торрейра
Замена
М. Айдын
️️️️
Р. Банийя
46'
45'
Замена
Д. Санчес
️️️️
А. Бартакжи
Желтая карточка
Р. Банийя
37'
13'
ГОЛ! 0:1!
В. Заа
Пас отдал
Б. Йилмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
3
Берат Эздемир
ОП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
94
Энис Дестан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
(К)
ВР
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
6
Эюп Айдын
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Тете
ПВ
56
Баран Демироглу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чакир
17
Эльмали
22
Банийя
32
Бенкович
4
Тюркмен
3
Менди
3
Эздемир
11
Фонтас
10
Барди
10
Вишча
94
Дестан
4-1-1-3-1
16
Муслера
23
Боэ
42
Бартакжи
23
Айхан
25
Нельссон
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Заа
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
10
Мертенс
22
Банийя
8
Айдын
8
Айдын
22
Банийя
10
Барди
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Барди
11
Фонтас
21
Гюрпюз
21
Гюрпюз
11
Фонтас
32
Бенкович
9
Бакасетас
9
Бакасетас
32
Бенкович
42
Бартакжи
6
Санчес
6
Санчес
42
Бартакжи
34
Торрейра
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
34
Торрейра
26
Демирбай
10
Кутлу
10
Кутлу
26
Демирбай
23
Айхан
11
Тете
11
Тете
23
Айхан
10
Мертенс
9
Икарди
9
Икарди
10
Мертенс
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
16
Керем Шен
ЦП
7
Ognjen Bakić
ЦП
99
Poyraz Efe Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
6
Эюп Айдын
ОП
56
Баран Демироглу
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
1
4
Всего ударов по воротам
17
17
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
11
6
Нарушения
14
18
Офсайды
1
5
Количество передач
310
342
Сейвы
4
1
Точность передач %
69
70
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
9
15
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.29
1.25
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Abdulkadir Bitigen, Turkey
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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