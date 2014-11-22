Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 22 ноября 2014
Галатасарай
22.11.2014, суббота, 20:00
Турция. Супер-Лига, 10 тур
0 : 3
Завершен
Трабзонспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Трабзонспор
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
3
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
Вчера, 20:30
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
Вчера, 20:23
Дивеев раскрыл, что советовал Батракову перед трансфером в «Галатасарай»
10:45
3
«Галатасарай» изменит позицию Батракову из-за Бруну Фернандеша
Вчера, 14:24
5
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
14 ноября
15
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
14 ноября
10
Карпин назвал двух самых талантливых футболистов, которых тренировал
13 ноября
1
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
Вчера, 23:22
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
Вчера, 22:21
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
Вчера, 20:30
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
Вчера, 20:23
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Трабзонспором»
Вчера, 19:59
15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+