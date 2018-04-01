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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 01 апреля 2018
Галатасарай
01.04.2018, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Трабзонспор
7'
С. Фегули
60'
Б. Гомис
90+2'
Ю. Куцка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
Желтая карточка
Ф. Муслера
90'
+4
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ю. Куцка
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
60'
45'
+1
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
Р. Донк
38'
36'
Желтая карточка
Х. Соса
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
Ф. Фильо Мариано
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
16
Седрик Каррассо
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Трабзонспор
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Муслера
5
Нагатомо
25
Мариано
4
Донк
4
Азиз
8
Фегули
20
Бельханда
8
Инан
10
Родригеш
18
Гомис
3-4-1-1
1
Киврак
27
Перейра
57
Новак
15
Губочан
5
Йокушлу
7
Соса
33
Куцка
33
Омюр
97
Языджи
17
Йылмаз
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Седрик Каррассо
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Седрик Каррассо
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
22
Хакан Балта
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
Остались в запасе
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
- : -
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
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