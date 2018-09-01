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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 01 сентября 2018
Трабзонспор
01.09.2018, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Галатасарай
3'
О. Онази
25'
Э. Нвакаеме
45+3'
Э. Нвакаеме
90+3'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
ГОЛ! 4:0!
К. Экубан
Пас отдал
Э. Нвакаеме
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Языджи
87'
ГОЛ! 3:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Х. Соса
45'
+3
43'
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
Желтая карточка
Ф. Новак
33'
30'
Красная карточка
Ю. Бельханда
ГОЛ! 2:0!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
Ю. Языджи
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Онази
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
5
Фернандо
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦФ
9
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Галатасарай
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Селчук Инан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
3-3-1-2
1
Киврак
27
Перейра
57
Новак
5
Хосейни
10
Шахан
12
Онази
7
Соса
97
Языджи
23
Родальега
9
Нвакаеме
3-1-1-1-2
16
Муслера
6
Джалик
25
Мариано
5
Нагатомо
5
Фернандо
20
Бельханда
7
Оникуру
9
Дердийок
11
Гюмюш
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
18
Эстебан Альварадо
ВР
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
18
Эстебан Альварадо
ВР
19
Вахид Амири
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Остались в запасе
8
Софиан Фегули
ОП
4
Райан Донк
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Гарри Родригеш
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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