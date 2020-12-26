Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Галатасарай
Трабзонспор - Галатасарай: обзор матча 26 декабря 2020
Трабзонспор
26.12.2020, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Галатасарай
44'
A. Turan
55'
О. Джаглаян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Галатасарай
85'
Замена
К. Люиндама
️️️️
О. Джаглаян
85'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Ю. Бельханда
77'
Желтая карточка
О. Байрам
71'
Замена
Э. Акбаба
️️️️
A. Turan
Замена
М. Хосейни
️️️️
В. Уго
67'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Ю. Сари
67'
55'
ГОЛ! 0:2!
О. Джаглаян
Пас отдал
О. Байрам
44'
ГОЛ! 0:1!
A. Turan
Желтая карточка
А. Пармак
41'
Желтая карточка
Флавио
35'
34'
Замена
О. Байрам
️️️️
С. Фегули
24'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
14'
Желтая карточка
Т. Антальялы
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
21
Джанини
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
0
Safa Kinali
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Галатасарай
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Эмре Акбаба
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
70
Джесс Секидика
ЦФ
4-3-3
1
Чакир
14
Уго
61
Асан
23
Марлон
32
Ие
8
Флавио
6
Пармак
8
Бэйкер
9
Нвакаеме
7
Сари
21
Джанини
4-1-2-3
1
Кочук
3
Эльабделлауи
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
20
Бельханда
14
Антальялы
11
Килинк
10
17
Джаглаян
14
Уго
5
Хосейни
5
Хосейни
14
Уго
7
Сари
23
Афобе
23
Афобе
7
Сари
17
Джаглаян
27
Люиндама
27
Люиндама
17
Джаглаян
8
Фегули
18
Байрам
18
Байрам
8
Фегули
10
8
Акбаба
8
Акбаба
10
20
Бельханда
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Бельханда
Остались в запасе
Трабзонспор
Галатасарай
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
0
Safa Kinali
ЦФ
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
38
Ahmet Canbaz
ЦП
Остались в запасе
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
23
Эмин Байрам
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Трабзонспор - Галатасарай
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Галатасарай
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Стало известно, кто помог Батракову с адаптацией в «Галатасарае»
Вчера, 19:45
1
Керимов – о Батракове: «Бразильца с такой статистикой покупали бы в АПЛ за 80 миллионов»
Вчера, 17:25
1
Орлов оценил интригу в борьбе за победу в РПЛ
Вчера, 10:57
3
«Галатасарай» – «Астон Вилла» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:53
Лига чемпионов: шансы «Галатасарая» и «Астон Виллы» на победу в матче 5 тура
Вчера, 09:59
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+