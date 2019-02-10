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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 10 февраля 2019
Галатасарай
10.02.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
44'
Ю. Бельханда
52'
Ю. Бельханда
30'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
Желтая карточка
М. Линнес
81'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
75'
Желтая карточка
Р. Донк
62'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
С. Фегули
52'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Бельханда
Пас отдал
Ю. Нагатомо
44'
30'
ГОЛ! 0:1!
У. Родальега
Пас отдал
Э. Нвакаеме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Баду Ндиайе
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
19
Вахид Амири
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Трабзонспор
7
Хосе Соса
ЦП
4-1-2-1
16
Муслера
5
Нагатомо
4
Донк
27
Люиндама
25
Линнес
8
Фегули
5
Ндиайе
20
Бельханда
7
Оникуру
2-2-1-3
15
Туре
5
Хосейни
33
Омюр
19
Амири
97
Языджи
9
Нвакаеме
81
Экубан
23
Родальега
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
7
Хосе Соса
ЦП
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
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Галатасарай
Трабзонспор
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
Тренера «Галатасарая» удалили за отказ жать руку судье
Вчера, 19:17
2
«Комо» Сеска может подписать россиянина
Вчера, 17:46
5
Стала известна оценка Батракова за матч с «Самсунспором»
10:31
1
Батракова обвинили в том, что он провалил матч «Галатасарая»
10:10
1
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Самсунспором»
Вчера, 20:29
9
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Вчера, 19:17
2
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Вчера, 17:46
5
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