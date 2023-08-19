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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Трабзонспор
Галатасарай - Трабзонспор: обзор матча 19 августа 2023
Галатасарай
19.08.2023, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Трабзонспор
23'
М. Икарди
90+2'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Трабзонспор
90'
+5
Желтая карточка
Э. Эльмали
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Айхан
90'
+2
Замена
К. Айхан
️️️️
С. Оливейра
90'
Желтая карточка
Ф. Муслера
86'
Желтая карточка
Анхелиньо
86'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
Л. Торрейра
82'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
К. Актюркоглу
82'
Замена
К. Демирбай
️️️️
Д. Мертенс
82'
81'
Замена
Д. Хасполат
️️️️
Д. Курбелис
81'
Замена
Р. Банийя
️️️️
С. Денсвил
Желтая карточка
С. Оливейра
76'
72'
Замена
Э. Дестан
️️️️
А. Омюр
68'
Желтая карточка
Э. Барди
64'
Желтая карточка
Д. Курбелис
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
Б. Йилмаз
64'
Желтая карточка
М. Икарди
62'
51'
Замена
T. Teklić
️️️️
Трезеге
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Актюркоглу
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Димитрис Курбелис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Галатасарай
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Юнус Акгюн
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
16
Керем Шен
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
94
Энис Дестан
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Муслера
17
Анхелиньо
25
Нельссон
42
Бартакжи
23
Боэ
34
Торрейра
27
Оливейра
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
9
Икарди
10
Мертенс
4-2-3-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
32
Бенкович
4
Денсвил
17
Эльмали
6
Курбелис
33
Омюр
10
Барди
9
Бакасетас
7
Трезеге
17
Бозок
27
Оливейра
23
Айхан
23
Айхан
27
Оливейра
53
Йилмаз
11
Акгюн
11
Акгюн
53
Йилмаз
34
Торрейра
10
Кутлу
10
Кутлу
34
Торрейра
10
Мертенс
26
Демирбай
26
Демирбай
10
Мертенс
7
Актюркоглу
94
Бакамбу
94
Бакамбу
7
Актюркоглу
4
Денсвил
22
Банийя
22
Банийя
4
Денсвил
6
Курбелис
34
Хасполат
34
Хасполат
6
Курбелис
7
Трезеге
99
99
7
Трезеге
33
Омюр
94
Дестан
94
Дестан
33
Омюр
Остались в запасе
Галатасарай
Трабзонспор
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
19
Гюнай Гювенк
ВР
88
Казымджан Караташ
ЛЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
16
Керем Шен
ЦП
21
Гектан Гюрпюз
АП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Галатасарай - Трабзонспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
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