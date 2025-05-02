3 мая на «Ред Булл Арене» пройдeт матч 32 тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а гости уверенно лидируют в таблице и продолжают побеждать. «Лейпциг» силeн дома, но нестабилен в обороне, тогда как «Бавария» показывает атакующий футбол и высокую результативность. Ожидается открытый и динамичный матч с шансами для обеих команд.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идeт на 5 месте с 49 очками. Последняя игра завершилась крупным поражением от «Айнтрахта» (0:4). Лидером атаки остаeтся Беньямин Шешко с 20 голами в 42 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила 11 мячей (в среднем 1.60 и 2.20 за игру). «Лейпциг» много атакует, но оборона даeт сбои, особенно против топ-клубов. Дома команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает еe опасным соперником.

«Бавария»

«Бавария» лидирует с 75 очками, выиграв 23 матча из 31. Последний тур принeс победу над «Майнцем» (3:0). Лидером нападения остаeтся Харри Кейн с 36 голами в 44 матчах. В последних 5 играх команда забила 12 и пропустила 6 мячей (в среднем 2.40 и 1.20 за игру). «Бавария» забивает в 14 матчах подряд и остаeтся самой результативной командой лиги. Команда уверенно контролирует матч, но иногда даeт сопернику шансы из-за активной игры в атаке.

Факты о командах:

«РБ Лейпциг»

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в 6 последних матчах.

Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей.

«Бавария»

Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Побеждает в 6 последних матчах.

Забивает в 14 последних матчах.

Личные встречи 14% (3) 36% (8) 50% (11) 31 Забитых мячей 47 1.41 В среднем за матч 2.14 3:1 Крупнейшая победа 5:4 Самый результативный матч: 4:5 Самая крупная ничья: 3:3 Германия. Бундеслига, 32 тур РБ Лейпциг 3 : 3 Бавария Германия. Бундеслига, 15 тур Бавария 5 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 23 тур Бавария 2 : 1 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 6 тур РБ Лейпциг 2 : 2 Бавария Суперкубок Германии, Финал Бавария 0 : 3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 33 тур Бавария 1 : 3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 16 тур РБ Лейпциг 1 : 1 Бавария Суперкубок Германии, Финал РБ Лейпциг 3 : 5 Бавария Германия. Бундеслига, 21 тур Бавария 3 : 2 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 4 тур РБ Лейпциг 1 : 4 Бавария Германия. Бундеслига, 27 тур РБ Лейпциг 0 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 10 тур Бавария 3 : 3 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 21 тур Бавария 0 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 4 тур РБ Лейпциг 1 : 1 Бавария Германия. Кубок, Финал Бавария 3 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 33 тур РБ Лейпциг 0 : 0 Бавария Германия. Бундеслига, 16 тур Бавария 1 : 0 РБ Лейпциг Германия. Бундеслига, 27 тур РБ Лейпциг 2 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 10 тур Бавария 2 : 0 РБ Лейпциг Германия. Кубок, 1/16 финала РБ Лейпциг 1 : 1 Бавария Германия. Бундеслига, 33 тур РБ Лейпциг 4 : 5 Бавария Германия. Бундеслига, 16 тур Бавария 3 : 0 РБ Лейпциг

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Бавария»

«Лейпциг» попытается использовать фактор своего поля, делая ставку на быстрые атаки и прессинг. Однако слабая игра в обороне может сыграть ключевую роль против «Баварии», которая эффективно реализует моменты. «Бавария» будет владеть инициативой, создавая давление с первых минут. Ожидается результативный матч с обилием моментов. Гости выглядят сильнее по составу и форме, но «Лейпциг» способен навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки: