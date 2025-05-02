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Прогноз на точный счет матча «РБ Лейпциг» – «Бавария»: Бундеслига, 3 мая 2025

02 мая 2025 10:16
РБ Лейпциг - Бавария
03 мая 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 32 тур
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9.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Баварии»
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3 мая на «Ред Булл Арене» пройдeт матч 32 тура Бундеслиги между «РБ Лейпциг» и «Баварией». Хозяева ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, а гости уверенно лидируют в таблице и продолжают побеждать. «Лейпциг» силeн дома, но нестабилен в обороне, тогда как «Бавария» показывает атакующий футбол и высокую результативность. Ожидается открытый и динамичный матч с шансами для обеих команд.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» идeт на 5 месте с 49 очками. Последняя игра завершилась крупным поражением от «Айнтрахта» (0:4). Лидером атаки остаeтся Беньямин Шешко с 20 голами в 42 матчах. В последних 5 турах команда забила 8 и пропустила 11 мячей (в среднем 1.60 и 2.20 за игру). «Лейпциг» много атакует, но оборона даeт сбои, особенно против топ-клубов. Дома команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей, что делает еe опасным соперником.

«Бавария»

«Бавария» лидирует с 75 очками, выиграв 23 матча из 31. Последний тур принeс победу над «Майнцем» (3:0). Лидером нападения остаeтся Харри Кейн с 36 голами в 44 матчах. В последних 5 играх команда забила 12 и пропустила 6 мячей (в среднем 2.40 и 1.20 за игру). «Бавария» забивает в 14 матчах подряд и остаeтся самой результативной командой лиги. Команда уверенно контролирует матч, но иногда даeт сопернику шансы из-за активной игры в атаке.

Факты о командах:

«РБ Лейпциг»

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • Не проигрывает в 10 из 12 последних домашних матчей.

«Бавария»

  • Забивает в среднем 2.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Побеждает в 6 последних матчах.
  • Забивает в 14 последних матчах.

Личные встречи
14% (3)
36% (8)
50% (11)
31
Забитых мячей
47
1.41
В среднем за матч
2.14
3:1
Крупнейшая победа
5:4
Самый результативный матч:  4:5
Самая крупная ничья:  3:3
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
3 : 3
03.05.2025
Бавария
Германия. Бундеслига, 15 тур
Бавария
5 : 1
20.12.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
2 : 1
24.02.2024
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2 : 2
30.09.2023
Бавария
Суперкубок Германии, Финал
Бавария
0 : 3
12.08.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
1 : 3
20.05.2023
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 16 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
20.01.2023
Бавария
Суперкубок Германии, Финал
РБ Лейпциг
3 : 5
30.07.2022
Бавария
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
3 : 2
05.02.2022
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 4
11.09.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
0 : 1
03.04.2021
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
3 : 3
05.12.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
0 : 0
09.02.2020
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 4 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
14.09.2019
Бавария
Германия. Кубок, Финал
Бавария
3 : 0
25.05.2019
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
0 : 0
11.05.2019
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
1 : 0
19.12.2018
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 27 тур
РБ Лейпциг
2 : 1
18.03.2018
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
2 : 0
28.10.2017
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
РБ Лейпциг
1 : 1
25.10.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
4 : 5
13.05.2017
Бавария
Германия. Бундеслига, 16 тур
Бавария
3 : 0
21.12.2016
РБ Лейпциг
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Прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Бавария»

«Лейпциг» попытается использовать фактор своего поля, делая ставку на быстрые атаки и прессинг. Однако слабая игра в обороне может сыграть ключевую роль против «Баварии», которая эффективно реализует моменты. «Бавария» будет владеть инициативой, создавая давление с первых минут. Ожидается результативный матч с обилием моментов. Гости выглядят сильнее по составу и форме, но «Лейпциг» способен навязать борьбу.

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Баварии».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Бавария» – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Бавария» больше 1.5 – коэффициент 1.70
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Точный счeт 1:3 в пользу «Баварии» – коэффициент 9.00

9.0
Точный счёт 1:3 в пользу «Баварии»
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Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг
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