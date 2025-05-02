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Прогноз на точный счет матча «Вильярреал» – «Осасуна»: Ла Лига, 3 мая 2025

02 мая 2025 9:41
Вильярреал - Осасуна
03 мая 2025, суббота 17:15 | Испания. Примера, 34 тур
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8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
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3 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» пройдeт матч 34 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Осасуной». Хозяева продолжают борьбу за зону Лиги Европы, а гости сохраняют шансы побороться за еврокубки. «Вильярреал» показывает стабильные результаты дома, но «Осасуна» набрала форму и одержала три победы подряд. Ожидается упорная и напряжeнная встреча, где на первый план выйдет тактика и реализация моментов.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 5 место с 55 очками после 33 туров. В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Эспаньолом» (1:0). Лидером атаки остаeтся Айосе Перес, забивший 17 голов в 28 матчах. В 5 последних турах «жeлтая субмарина» забила 5 и пропустила 6 мячей (средние показатели – 1.00 и 1.20). Команда чередует надeжные матчи с осечками, но на своeм поле действует увереннее, опираясь на контроль мяча и давление через фланги.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает 8 место с 44 очками. Команда одержала три победы подряд, в том числе над «Севильей» (1:0) и «Жироной» (2:1). Лидером нападения является Анте Будимир с 21 голом в 37 матчах. В 5 последних турах команда забила 7 и пропустила 4 мяча (1.40 и 0.80 в среднем). «Осасуна» демонстрирует надeжность в обороне и находит возможности в атаке, даже играя вторым номером.

Факты о командах:

«Вильярреал»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
  • Победа в 3 из 5 последних домашних матчей.
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Осасуна»

  • Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
  • Победа в 3 последних матчах.
  • Забивает в 4 последних матчах.

Личные встречи
42% (11)
27% (7)
31% (8)
48
Забитых мячей
32
1.85
В среднем за матч
1.23
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
4 : 2
03.05.2025
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
2 : 2
24.11.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
25.05.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
3 : 1
26.11.2023
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 3
19.03.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 0
17.10.2022
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
05.03.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 2
17.10.2021
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
11.04.2021
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
02.02.2020
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
2 : 1
05.10.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1 : 4
01.03.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 0
21.05.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4 : 2
15.01.2011
Осасуна
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 2
31.01.2010
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
30.08.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 1
24.01.2009
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
31.08.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
0 : 0
02.03.2008
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3 : 2
07.10.2007
Вильярреал
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Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»

Матч обещает быть равным: «Вильярреал» традиционно силeн дома, но «Осасуна» подходит к игре на фоне успешной серии. Хозяева будут больше владеть мячом, создавая давление через контроль и стандарты, тогда как гости сделают ставку на быстрые выпады и работу Будимира. Ожидается борьба за инициативу с моментами у обеих ворот. «Вильярреал» имеет небольшое преимущество за счeт класса игроков и фактора поля, но «Осасуна» способна навязать игру и забить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Вильярреал» больше 1.5 – коэффициент 1.80
  • Точный счeт 2:1 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 8.00

8.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Вильярреала»
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Автор: Миронов Николай
Испания. Примера Осасуна Вильярреал
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