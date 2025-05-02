3 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» пройдeт матч 34 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Осасуной». Хозяева продолжают борьбу за зону Лиги Европы, а гости сохраняют шансы побороться за еврокубки. «Вильярреал» показывает стабильные результаты дома, но «Осасуна» набрала форму и одержала три победы подряд. Ожидается упорная и напряжeнная встреча, где на первый план выйдет тактика и реализация моментов.
«Вильярреал»
«Вильярреал» занимает 5 место с 55 очками после 33 туров. В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Эспаньолом» (1:0). Лидером атаки остаeтся Айосе Перес, забивший 17 голов в 28 матчах. В 5 последних турах «жeлтая субмарина» забила 5 и пропустила 6 мячей (средние показатели – 1.00 и 1.20). Команда чередует надeжные матчи с осечками, но на своeм поле действует увереннее, опираясь на контроль мяча и давление через фланги.
«Осасуна»
«Осасуна» занимает 8 место с 44 очками. Команда одержала три победы подряд, в том числе над «Севильей» (1:0) и «Жироной» (2:1). Лидером нападения является Анте Будимир с 21 голом в 37 матчах. В 5 последних турах команда забила 7 и пропустила 4 мяча (1.40 и 0.80 в среднем). «Осасуна» демонстрирует надeжность в обороне и находит возможности в атаке, даже играя вторым номером.
Факты о командах:
«Вильярреал»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).
- Победа в 3 из 5 последних домашних матчей.
- Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.
«Осасуна»
- Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).
- Победа в 3 последних матчах.
- Забивает в 4 последних матчах.
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»
Матч обещает быть равным: «Вильярреал» традиционно силeн дома, но «Осасуна» подходит к игре на фоне успешной серии. Хозяева будут больше владеть мячом, создавая давление через контроль и стандарты, тогда как гости сделают ставку на быстрые выпады и работу Будимира. Ожидается борьба за инициативу с моментами у обеих ворот. «Вильярреал» имеет небольшое преимущество за счeт класса игроков и фактора поля, но «Осасуна» способна навязать игру и забить.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вильярреала».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Вильярреал» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Вильярреал» больше 1.5 – коэффициент 1.80
- Точный счeт 2:1 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 8.00