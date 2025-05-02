3 мая на стадионе «Эстадио де ла Серамика» пройдeт матч 34 тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Осасуной». Хозяева продолжают борьбу за зону Лиги Европы, а гости сохраняют шансы побороться за еврокубки. «Вильярреал» показывает стабильные результаты дома, но «Осасуна» набрала форму и одержала три победы подряд. Ожидается упорная и напряжeнная встреча, где на первый план выйдет тактика и реализация моментов.

«Вильярреал»

«Вильярреал» занимает 5 место с 55 очками после 33 туров. В прошлом туре команда одержала минимальную победу над «Эспаньолом» (1:0). Лидером атаки остаeтся Айосе Перес, забивший 17 голов в 28 матчах. В 5 последних турах «жeлтая субмарина» забила 5 и пропустила 6 мячей (средние показатели – 1.00 и 1.20). Команда чередует надeжные матчи с осечками, но на своeм поле действует увереннее, опираясь на контроль мяча и давление через фланги.

«Осасуна»

«Осасуна» занимает 8 место с 44 очками. Команда одержала три победы подряд, в том числе над «Севильей» (1:0) и «Жироной» (2:1). Лидером нападения является Анте Будимир с 21 голом в 37 матчах. В 5 последних турах команда забила 7 и пропустила 4 мяча (1.40 и 0.80 в среднем). «Осасуна» демонстрирует надeжность в обороне и находит возможности в атаке, даже играя вторым номером.

Факты о командах:

«Вильярреал»

Забивает в среднем 1.00 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 1.20 гола за матч (последние 5 игр).

Победа в 3 из 5 последних домашних матчей.

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей.

«Осасуна»

Забивает в среднем 1.40 гола за матч (последние 5 игр).

Пропускает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр).

Победа в 3 последних матчах.

Забивает в 4 последних матчах.

Личные встречи 42% (11) 27% (7) 31% (8) 48 Забитых мячей 32 1.85 В среднем за матч 1.23 4:2 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 4:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 34 тур Вильярреал 4 : 2 Осасуна Испания. Примера, 14 тур Осасуна 2 : 2 Вильярреал Испания. Примера, 38 тур Осасуна 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 14 тур Вильярреал 3 : 1 Осасуна Испания. Примера, 26 тур Осасуна 0 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 9 тур Вильярреал 2 : 0 Осасуна Испания. Примера, 27 тур Осасуна 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 9 тур Вильярреал 1 : 2 Осасуна Испания. Примера, 30 тур Вильярреал 1 : 2 Осасуна Испания. Примера, 14 тур Осасуна 1 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 22 тур Вильярреал 3 : 1 Осасуна Испания. Примера, 8 тур Осасуна 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 25 тур Осасуна 1 : 4 Вильярреал Испания. Примера, 6 тур Вильярреал 3 : 1 Осасуна Испания. Примера, 22 тур Вильярреал 3 : 1 Осасуна Испания. Примера, 3 тур Осасуна 0 : 3 Вильярреал Испания. Примера, 36 тур Вильярреал 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 17 тур Осасуна 2 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 38 тур Осасуна 1 : 0 Вильярреал Испания. Примера, 19 тур Вильярреал 4 : 2 Осасуна Испания. Примера, 20 тур Вильярреал 0 : 2 Осасуна Испания. Примера, 1 тур Осасуна 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 20 тур Вильярреал 1 : 1 Осасуна Испания. Примера, 1 тур Осасуна 1 : 1 Вильярреал Испания. Примера, 26 тур Вильярреал 0 : 0 Осасуна Испания. Примера, 7 тур Осасуна 3 : 2 Вильярреал

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»

Матч обещает быть равным: «Вильярреал» традиционно силeн дома, но «Осасуна» подходит к игре на фоне успешной серии. Хозяева будут больше владеть мячом, создавая давление через контроль и стандарты, тогда как гости сделают ставку на быстрые выпады и работу Будимира. Ожидается борьба за инициативу с моментами у обеих ворот. «Вильярреал» имеет небольшое преимущество за счeт класса игроков и фактора поля, но «Осасуна» способна навязать игру и забить.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Вильярреала».

Рекомендованные ставки: