27 апреля на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Лилль». Обе команды имеют разные цели в текущем сезоне, что придает игре особую напряженность. «Анжер» борется за выживание, в то время как «Лилль» стремится сохранить место в еврокубках.

«Анжер»

После 30 туров «Анжер» занимает 15 место в Лиге 1 с 30 очками. В последних 5 матчах команда показывает слабые результаты, выиграв только 1 встречу, а в двух других матчах потерпела поражения. Анжер забивает мало, в среднем 0.60 гола за игру, и также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Лучший бомбардир команды, Эстебан Леполь, с 11 голами в 27 матчах, будет пытаться повести команду к спасению.

В домашних матчах «Анжер» также не демонстрирует стабильных результатов. Несмотря на последние победы, команда продолжает испытывать трудности с атакой и обороной, что не позволяет им бороться на равных с более сильными соперниками.

«Лилль»

«Лилль» находится на 5 месте в Лиге 1 с 53 очками после 30 туров. Команда имеет хорошие результаты в последних матчах, выиграв 3 из 5 последних встреч. В атаке «Лилль» демонстрирует хорошую форму, забив 7 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Джонатан Дэвид, продолжает показывать отличные результаты, с 23 голами в 41 матче. В обороне у команды также есть проблемы, но они пропускают меньше, чем их соперники из нижней части таблицы, в среднем 1.00 гол за матч.

«Лилль» имеет амбиции попасть в еврокубки, и в этом матче они будут стараться набрать важные очки. Учитывая мотивацию и качество состава, они должны доминировать в атаке и иметь преимущество в борьбе с «Анжером».

Факты о командах

«Анжер»

15-е место, 30 очков.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Не выигрывает в 5 из 7 последних матчей.

Лучший бомбардир: Эстебан Леполь (11 голов).

«Лилль»

5-е место, 53 очка.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.

Лучший бомбардир: Джонатан Дэвид (23 гола).

Личные встречи 41% (7) 24% (4) 35% (6) 16 Забитых мячей 20 0.94 В среднем за матч 1.18 2:0 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:0 Самая крупная ничья: 1:1 Франция. Лига 1, 2 тур Лилль 2 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 30 тур Анжер 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 15 тур Лилль 1 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 31 тур Анжер 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 13 тур Лилль 1 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 38 тур Анжер 1 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 18 тур Лилль 1 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 24 тур Анжер 0 : 2 Лилль Франция. Лига 1, 5 тур Лилль 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 37 тур Лилль 5 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 4 тур Анжер 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 27 тур Лилль 1 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 4 тур Анжер 1 : 1 Лилль Франция. Лига 1, 25 тур Лилль 1 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 12 тур Анжер 1 : 0 Лилль Франция. Лига 1, 35 тур Лилль 0 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 15 тур Анжер 2 : 0 Лилль

Прогноз на матч

«Анжер» будет бороться за выживание, и хотя на домашнем стадионе команда способна показать более высокие результаты, «Лилль» выглядит фаворитом в этом матче. «Лилль» демонстрирует хорошую форму и сильную атаку, в то время как у «Анжера» продолжаются проблемы с обороной и результативностью.

Основное преимущество на стороне «Лилля», который с каждым матчем становится все более уверенным и мотивированным. Несмотря на то, что «Анжер» будет пытаться сопротивляться, скорее всего, победа останется за более сильным и опытным «Лиллем». Однако можно ожидать, что «Анжер» все же сможет забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок: