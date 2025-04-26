Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Анжер» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2025 с коэффициентом 2.00

26 апреля 2025 11:01
Анжер - Лилль
27 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Сделать ставку

27 апреля на стадионе «Стад Раймон Копа» состоится матч 31-го тура Лиги 1, в котором «Анжер» примет «Лилль». Обе команды имеют разные цели в текущем сезоне, что придает игре особую напряженность. «Анжер» борется за выживание, в то время как «Лилль» стремится сохранить место в еврокубках.

«Анжер»

После 30 туров «Анжер» занимает 15 место в Лиге 1 с 30 очками. В последних 5 матчах команда показывает слабые результаты, выиграв только 1 встречу, а в двух других матчах потерпела поражения. Анжер забивает мало, в среднем 0.60 гола за игру, и также имеет проблемы с обороной, пропуская в среднем 1.60 гола за матч. Лучший бомбардир команды, Эстебан Леполь, с 11 голами в 27 матчах, будет пытаться повести команду к спасению.

В домашних матчах «Анжер» также не демонстрирует стабильных результатов. Несмотря на последние победы, команда продолжает испытывать трудности с атакой и обороной, что не позволяет им бороться на равных с более сильными соперниками.

«Лилль»

«Лилль» находится на 5 месте в Лиге 1 с 53 очками после 30 туров. Команда имеет хорошие результаты в последних матчах, выиграв 3 из 5 последних встреч. В атаке «Лилль» демонстрирует хорошую форму, забив 7 голов в последних 5 играх. Лучший бомбардир команды, Джонатан Дэвид, продолжает показывать отличные результаты, с 23 голами в 41 матче. В обороне у команды также есть проблемы, но они пропускают меньше, чем их соперники из нижней части таблицы, в среднем 1.00 гол за матч.

«Лилль» имеет амбиции попасть в еврокубки, и в этом матче они будут стараться набрать важные очки. Учитывая мотивацию и качество состава, они должны доминировать в атаке и иметь преимущество в борьбе с «Анжером».

Факты о командах

«Анжер»

  • 15-е место, 30 очков.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.
  • Не выигрывает в 5 из 7 последних матчей.
  • Лучший бомбардир: Эстебан Леполь (11 голов).

«Лилль»

  • 5-е место, 53 очка.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.40 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей.
  • Лучший бомбардир: Джонатан Дэвид (23 гола).

Личные встречи
41% (7)
24% (4)
35% (6)
16
Забитых мячей
20
0.94
В среднем за матч
1.18
2:0
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:0
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 0
24.08.2024
Анжер
Франция. Лига 1, 30 тур
Анжер
1 : 0
08.04.2023
Лилль
Франция. Лига 1, 15 тур
Лилль
1 : 0
13.11.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1 : 1
10.04.2022
Лилль
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
1 : 1
06.11.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1 : 2
23.05.2021
Лилль
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1 : 2
06.01.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0 : 2
07.02.2020
Лилль
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2 : 1
13.09.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
5 : 0
18.05.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 0
01.09.2018
Лилль
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
1 : 2
24.02.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
27.08.2017
Лилль
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 2
11.02.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 0
05.11.2016
Лилль
Франция. Лига 1, 35 тур
Лилль
0 : 0
27.04.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
2 : 0
28.11.2015
Лилль
Показать все

Прогноз на матч

«Анжер» будет бороться за выживание, и хотя на домашнем стадионе команда способна показать более высокие результаты, «Лилль» выглядит фаворитом в этом матче. «Лилль» демонстрирует хорошую форму и сильную атаку, в то время как у «Анжера» продолжаются проблемы с обороной и результативностью.

Основное преимущество на стороне «Лилля», который с каждым матчем становится все более уверенным и мотивированным. Несмотря на то, что «Анжер» будет пытаться сопротивляться, скорее всего, победа останется за более сильным и опытным «Лиллем». Однако можно ожидать, что «Анжер» все же сможет забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Лилля» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Лилля» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

2.0
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Лилль Анжер
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 4
1.85
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Йокогама Маринос - Аль-Наср
Победа «Йокогама Маринос» – коэффициент 1.85
Матч завершен
4 : 1
1.8
Франция. Лига 1, 31 тур
Лион - Ренн
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
Матч завершен
0 : 1
1.88
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман - Динамо-Брест
Победа «Неман» – коэффициент 1.80
Матч завершен
1 : 1
1.83
Франция. Лига 1, 31 тур
Гавр - Монако
Победа «Монако» – коэффициент 1.83
Матч завершен
3 : 0
1.8
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед
Победа «Аль-Ахли» – коэффициент 1.80
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 