26 апреля 2025 года на стадионе «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч 31-го тура французской Лиги 1. Местный «Лион» примет команду «Ренн». Этот матч обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся в различных фазах своей формы, но обе имеют свои амбиции в текущем сезоне.

«Лион»

После 30 туров «Лион» набрал 51 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда показала хорошие результаты, забив 12 голов, но и пропустив 11. «Лион» продолжает забивать в каждом матче, что является важным преимуществом, однако их защита оставляет желать лучшего, что видно по количеству пропущенных мячей. В последних играх, включая матч с «Сент-Этьеном», «Лион» не смог удержать победу, проиграв 1:2. Однако на домашнем стадионе команда выглядит более уверенно: они не проигрывают в 5 последних матчах на своeм поле, что добавляет им уверенности в предстоящем матче с «Ренном».

Лучший бомбардир команды, Александр Ляказетт, продолжает показывать отличную форму, забив 16 голов в 39 матчах. Однако, помимо него, «Лиону» нужно активизировать другие линии атаки для улучшения общего результата.

«Ренн»

«Ренн» набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является достаточно хорошим результатом, однако оборона также пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что делает их игру на выезде уязвимой. В последнем матче с «Нантом» «Ренн» одержал победу 2:1, что стало хорошим результатом после неудач в предыдущих играх.

В текущем сезоне команда демонстрирует нестабильность, особенно в выездных матчах, где она имеет проблемы с результативностью. Тем не менее, в атаке «Ренн» всегда опасен, и команда может забить в любом матче, что делает их потенциально опасным противником.

Факты о командах

«Лион»

Набрал 51 очко после 30 туров и занимает 6-е место.

В последних 5 играх «Лион» забивает в среднем 2.40 гола за матч, но также пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Не проигрывает в 5 последних матчах дома.

Лучший бомбардир: Александр Ляказетт (16 голов в 39 матчах).

«Ренн»

Набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место.

В последних 5 играх «Ренн» забивает в среднем 2.00 гола за матч и пропускает 0.80 гола.

В последних 3 выездных играх «Ренн» пропускает, но забивает в 6 из 8 последних матчей против «Лиона».

Лучший бомбардир: Арно Калимуэндо (15 голов в 30 матчах).

Личные встречи 34% (12) 29% (10) 37% (13) 41 Забитых мячей 48 1.17 В среднем за матч 1.37 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 2:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 1 тур Ренн 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 19 тур Лион 2 : 3 Ренн Франция. Лига 1, 12 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 30 тур Лион 3 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 11 тур Ренн 3 : 2 Лион Франция. Лига 1, 28 тур Лион 2 : 4 Ренн Франция. Лига 1, 13 тур Ренн 4 : 1 Лион Франция. Лига 1, 28 тур Лион 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 19 тур Ренн 2 : 2 Лион Франция. Лига 1, 18 тур Лион 0 : 1 Ренн Франция. Кубок, 1/2 финала Лион 2 : 3 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 16 тур Лион 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур Лион 0 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 2 тур Ренн 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 31 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 17 тур Лион 1 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 2 : 2 Лион Франция. Лига 1, 3 тур Лион 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 38 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 1 тур Лион 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур Ренн 2 : 0 Лион Франция. Лига 1, 5 тур Лион 0 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 38 тур Лион 2 : 0 Ренн Франция. Лига 1, 1 тур Ренн 0 : 1 Лион Франция. Лига 1, 30 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 14 тур Лион 1 : 2 Ренн Франция. Лига 1, 28 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 12 тур Ренн 1 : 1 Лион Франция. Лига 1, 31 тур Ренн 1 : 2 Лион Франция. Лига 1, 15 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 26 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 8 тур Ренн 3 : 0 Лион Франция. Лига 1, 33 тур Лион 1 : 1 Ренн Франция. Лига 1, 15 тур Ренн 0 : 2 Лион

Прогноз на матч «Лион» – «Ренн»

«Лион» в целом выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая их форму на домашнем стадионе. Команда стабильнее атакует, но нуждается в улучшении защиты. В то же время, «Ренн», несмотря на хорошую форму в атаке, имеет проблемы на выезде и, скорее всего, не сможет удержать свою оборону в целости против атакующего потенциала «Лиона».

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