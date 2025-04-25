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«Лион» – «Ренн»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 14:28
Лион - Ренн
26 апр. 2025, суббота 22:05 | Франция. Лига 1, 31 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
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26 апреля 2025 года на стадионе «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч 31-го тура французской Лиги 1. Местный «Лион» примет команду «Ренн». Этот матч обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся в различных фазах своей формы, но обе имеют свои амбиции в текущем сезоне.

«Лион»

После 30 туров «Лион» набрал 51 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда показала хорошие результаты, забив 12 голов, но и пропустив 11. «Лион» продолжает забивать в каждом матче, что является важным преимуществом, однако их защита оставляет желать лучшего, что видно по количеству пропущенных мячей. В последних играх, включая матч с «Сент-Этьеном», «Лион» не смог удержать победу, проиграв 1:2. Однако на домашнем стадионе команда выглядит более уверенно: они не проигрывают в 5 последних матчах на своeм поле, что добавляет им уверенности в предстоящем матче с «Ренном».

Лучший бомбардир команды, Александр Ляказетт, продолжает показывать отличную форму, забив 16 голов в 39 матчах. Однако, помимо него, «Лиону» нужно активизировать другие линии атаки для улучшения общего результата.

«Ренн»

«Ренн» набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является достаточно хорошим результатом, однако оборона также пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что делает их игру на выезде уязвимой. В последнем матче с «Нантом» «Ренн» одержал победу 2:1, что стало хорошим результатом после неудач в предыдущих играх.

В текущем сезоне команда демонстрирует нестабильность, особенно в выездных матчах, где она имеет проблемы с результативностью. Тем не менее, в атаке «Ренн» всегда опасен, и команда может забить в любом матче, что делает их потенциально опасным противником.

Факты о командах

«Лион»

  • Набрал 51 очко после 30 туров и занимает 6-е место.
  • В последних 5 играх «Лион» забивает в среднем 2.40 гола за матч, но также пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома.
  • Лучший бомбардир: Александр Ляказетт (16 голов в 39 матчах).

«Ренн»

  • Набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место.
  • В последних 5 играх «Ренн» забивает в среднем 2.00 гола за матч и пропускает 0.80 гола.
  • В последних 3 выездных играх «Ренн» пропускает, но забивает в 6 из 8 последних матчей против «Лиона».
  • Лучший бомбардир: Арно Калимуэндо (15 голов в 30 матчах).

Личные встречи
34% (12)
29% (10)
37% (13)
41
Забитых мячей
48
1.17
В среднем за матч
1.37
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  2:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
3 : 0
18.08.2024
Лион
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
2 : 3
26.01.2024
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
0 : 1
12.11.2023
Лион
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
3 : 1
09.04.2023
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ренн
3 : 2
16.10.2022
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
2 : 4
13.03.2022
Ренн
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
4 : 1
07.11.2021
Лион
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1 : 0
03.03.2021
Ренн
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2 : 2
09.01.2021
Лион
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 1
15.12.2019
Ренн
Франция. Кубок, 1/2 финала
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2 : 3
02.04.2019
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
0 : 1
29.03.2019
Лион
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0 : 2
05.12.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
0 : 2
11.02.2018
Ренн
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 2
11.08.2017
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 1
02.04.2017
Лион
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
1 : 0
11.12.2016
Ренн
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
2 : 2
13.03.2016
Лион
Франция. Лига 1, 3 тур
Лион
1 : 2
22.08.2015
Ренн
Франция. Лига 1, 38 тур
Ренн
0 : 1
23.05.2015
Лион
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
2 : 0
10.08.2014
Ренн
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
2 : 0
02.02.2014
Лион
Франция. Лига 1, 5 тур
Лион
0 : 0
15.09.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 38 тур
Лион
2 : 0
26.05.2013
Ренн
Франция. Лига 1, 1 тур
Ренн
0 : 1
11.08.2012
Лион
Франция. Лига 1, 30 тур
Ренн
1 : 1
01.04.2012
Лион
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1 : 2
18.11.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1 : 1
19.03.2011
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Ренн
1 : 1
06.11.2010
Лион
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1 : 2
03.04.2010
Лион
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
1 : 1
29.11.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 26 тур
Лион
1 : 1
01.03.2009
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
05.10.2008
Лион
Франция. Лига 1, 33 тур
Лион
1 : 1
12.04.2008
Ренн
Франция. Лига 1, 15 тур
Ренн
0 : 2
24.11.2007
Лион
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Прогноз на матч «Лион» – «Ренн»

«Лион» в целом выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая их форму на домашнем стадионе. Команда стабильнее атакует, но нуждается в улучшении защиты. В то же время, «Ренн», несмотря на хорошую форму в атаке, имеет проблемы на выезде и, скорее всего, не сможет удержать свою оборону в целости против атакующего потенциала «Лиона».

Рекомендации для ставок:

  • Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85

1.8
Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
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Автор: Орлов Максим
Франция. Лига 1 Ренн Лион
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