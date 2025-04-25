26 апреля 2025 года на стадионе «Групама Стэдиум» в Лионе состоится матч 31-го тура французской Лиги 1. Местный «Лион» примет команду «Ренн». Этот матч обещает быть интересным, поскольку обе команды находятся в различных фазах своей формы, но обе имеют свои амбиции в текущем сезоне.
«Лион»
После 30 туров «Лион» набрал 51 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда показала хорошие результаты, забив 12 голов, но и пропустив 11. «Лион» продолжает забивать в каждом матче, что является важным преимуществом, однако их защита оставляет желать лучшего, что видно по количеству пропущенных мячей. В последних играх, включая матч с «Сент-Этьеном», «Лион» не смог удержать победу, проиграв 1:2. Однако на домашнем стадионе команда выглядит более уверенно: они не проигрывают в 5 последних матчах на своeм поле, что добавляет им уверенности в предстоящем матче с «Ренном».
Лучший бомбардир команды, Александр Ляказетт, продолжает показывать отличную форму, забив 16 голов в 39 матчах. Однако, помимо него, «Лиону» нужно активизировать другие линии атаки для улучшения общего результата.
«Ренн»
«Ренн» набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является достаточно хорошим результатом, однако оборона также пропускает в среднем 0.8 гола за матч, что делает их игру на выезде уязвимой. В последнем матче с «Нантом» «Ренн» одержал победу 2:1, что стало хорошим результатом после неудач в предыдущих играх.
В текущем сезоне команда демонстрирует нестабильность, особенно в выездных матчах, где она имеет проблемы с результативностью. Тем не менее, в атаке «Ренн» всегда опасен, и команда может забить в любом матче, что делает их потенциально опасным противником.
Факты о командах
«Лион»
- Набрал 51 очко после 30 туров и занимает 6-е место.
- В последних 5 играх «Лион» забивает в среднем 2.40 гола за матч, но также пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
- Не проигрывает в 5 последних матчах дома.
- Лучший бомбардир: Александр Ляказетт (16 голов в 39 матчах).
«Ренн»
- Набрал 38 очков после 30 туров и занимает 10-е место.
- В последних 5 играх «Ренн» забивает в среднем 2.00 гола за матч и пропускает 0.80 гола.
- В последних 3 выездных играх «Ренн» пропускает, но забивает в 6 из 8 последних матчей против «Лиона».
- Лучший бомбардир: Арно Калимуэндо (15 голов в 30 матчах).
Прогноз на матч «Лион» – «Ренн»
«Лион» в целом выглядит фаворитом этого матча, особенно учитывая их форму на домашнем стадионе. Команда стабильнее атакует, но нуждается в улучшении защиты. В то же время, «Ренн», несмотря на хорошую форму в атаке, имеет проблемы на выезде и, скорее всего, не сможет удержать свою оборону в целости против атакующего потенциала «Лиона».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Лиона» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Лиона» больше 1.5 гола – коэффициент 1.85