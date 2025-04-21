22 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдeт матч 33-го тура Ла Лиги, где «Барселона» в статусе лидера примет «Мальорку», претендующую на еврокубки. Каталонцы уверенно идут по сезону, но соперник славится организованной обороной, что делает игру потенциально непростой.
«Барселона»
«Барселона» занимает 1-е место с 73 очками после 32 туров. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд и лидирует по числу побед (23), забитым мячам (88) и разнице голов (+56). В последних 5 играх «Барса» отличилась 11 раз, пропустив 7. Роберт Левандовски остаeтся ключевой фигурой в атаке – 40 мячей в 48 матчах. Каталонцы регулярно забивают (14 игр подряд) и в среднем набирают 2.20 гола за матч.
Несмотря на высокую результативность, команда в последнее время допускает ошибки в защите. Особенно это проявилось в игре с «Сельтой» (4:3). Однако мощь атаки нивелирует подобные огрехи, особенно при игре дома, где «Барселона» продолжает доминировать.
«Мальорка»
«Мальорка» идeт на 7-м месте с 44 очками. Команда надeжна сзади: в последних 5 турах пропущено всего 4 мяча. В нападении – нестабильность: лишь 5 голов за этот же отрезок. Ведат Мурики – лучший бомбардир (7 голов), но атакующая линия в целом не самая продуктивная. Средние показатели – 1.00 гола забито и 0.80 пропущено за матч.
Команда предпочитает играть от обороны и рассчитывает на минимальные шансы. В выездных играх против лидеров турнирной таблицы результат даeтся тяжело, особенно при активном прессинге со стороны соперника.
Факты о командах:
«Барселона»
- 73 очка, 1-е место после 32 туров.
- Забивает в 14 матчах подряд.
- В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.40 – пропущено.
- Левандовски – 40 голов в сезоне.
«Мальорка»
- 44 очка, 7-е место.
- В последних 5 матчах: 1.00 гола забито, 0.80 – пропущено.
- Три игры из пяти – с одним голом или меньше.
- Мурики – 7 голов за сезон.
Прогноз на матч «Барселона» – «Мальорка»
«Барселона» идeт к титулу, демонстрируя яркую игру и мощную атаку. «Мальорка» – неуступчивая команда, но в матчах с фаворитами испытывает проблемы. Вероятнее всего, хозяева зададут высокий темп с первых минут. Несмотря на оборонительную выучку гостей, сдержать атаки «Барселоны» им будет сложно. Скорее всего, хозяева добьются уверенной победы с разницей более чем в один мяч.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Барселоны» с форой -1.5 – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Барселоны» больше 2.5 – коэффициент 2.00
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
- Гол Левандовски – коэффициент 1.65