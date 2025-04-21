22 апреля на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдeт матч 33-го тура Ла Лиги, где «Барселона» в статусе лидера примет «Мальорку», претендующую на еврокубки. Каталонцы уверенно идут по сезону, но соперник славится организованной обороной, что делает игру потенциально непростой.

«Барселона»

«Барселона» занимает 1-е место с 73 очками после 32 туров. Команда не проигрывает в 13 матчах подряд и лидирует по числу побед (23), забитым мячам (88) и разнице голов (+56). В последних 5 играх «Барса» отличилась 11 раз, пропустив 7. Роберт Левандовски остаeтся ключевой фигурой в атаке – 40 мячей в 48 матчах. Каталонцы регулярно забивают (14 игр подряд) и в среднем набирают 2.20 гола за матч.

Несмотря на высокую результативность, команда в последнее время допускает ошибки в защите. Особенно это проявилось в игре с «Сельтой» (4:3). Однако мощь атаки нивелирует подобные огрехи, особенно при игре дома, где «Барселона» продолжает доминировать.

«Мальорка»

«Мальорка» идeт на 7-м месте с 44 очками. Команда надeжна сзади: в последних 5 турах пропущено всего 4 мяча. В нападении – нестабильность: лишь 5 голов за этот же отрезок. Ведат Мурики – лучший бомбардир (7 голов), но атакующая линия в целом не самая продуктивная. Средние показатели – 1.00 гола забито и 0.80 пропущено за матч.

Команда предпочитает играть от обороны и рассчитывает на минимальные шансы. В выездных играх против лидеров турнирной таблицы результат даeтся тяжело, особенно при активном прессинге со стороны соперника.

Факты о командах:

«Барселона»

73 очка, 1-е место после 32 туров.

Забивает в 14 матчах подряд.

В последних 5 играх: 2.20 гола забито, 1.40 – пропущено.

Левандовски – 40 голов в сезоне.

«Мальорка»

44 очка, 7-е место.

В последних 5 матчах: 1.00 гола забито, 0.80 – пропущено.

Три игры из пяти – с одним голом или меньше.

Мурики – 7 голов за сезон.

Личные встречи 79% (19) 13% (3) 8% (2) 61 Забитых мячей 18 2.54 В среднем за матч 0.75 5:0 Крупнейшая победа 3:2 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 Испания. Примера, 33 тур Барселона 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 19 тур Мальорка 1 : 5 Барселона Испания. Примера, 28 тур Барселона 1 : 0 Мальорка Испания. Примера, 7 тур Мальорка 2 : 2 Барселона Испания. Примера, 37 тур Барселона 3 : 0 Мальорка Испания. Примера, 7 тур Мальорка 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 34 тур Барселона 2 : 1 Мальорка Испания. Примера, 19 тур Мальорка 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 28 тур Мальорка 0 : 4 Барселона Испания. Примера, 16 тур Барселона 5 : 2 Мальорка Испания. Примера, 30 тур Барселона 5 : 0 Мальорка Испания. Примера, 11 тур Мальорка 2 : 4 Барселона Испания. Примера, 30 тур Мальорка 0 : 2 Барселона Испания. Примера, 11 тур Барселона 5 : 0 Мальорка Испания. Примера, 25 тур Мальорка 0 : 3 Барселона Испания. Примера, 6 тур Барселона 1 : 1 Мальорка Испания. Примера, 29 тур Мальорка 0 : 1 Барселона Испания. Примера, 10 тур Барселона 4 : 2 Мальорка Испания. Примера, 36 тур Мальорка 2 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Мальорка 1 : 1 Барселона Испания. Кубок, 1/2 финала Барселона 2 : 0 Мальорка Испания. Примера, 17 тур Барселона 3 : 1 Мальорка Испания. Примера, 37 тур Барселона 2 : 3 Мальорка Испания. Примера, 18 тур Мальорка 0 : 2 Барселона

Прогноз на матч «Барселона» – «Мальорка»

«Барселона» идeт к титулу, демонстрируя яркую игру и мощную атаку. «Мальорка» – неуступчивая команда, но в матчах с фаворитами испытывает проблемы. Вероятнее всего, хозяева зададут высокий темп с первых минут. Несмотря на оборонительную выучку гостей, сдержать атаки «Барселоны» им будет сложно. Скорее всего, хозяева добьются уверенной победы с разницей более чем в один мяч.

Рекомендации для ставок: