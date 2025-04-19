20 апреля 2025 года в рамках 4-го тура бельгийской Высшей лиги на стадионе Геламко-Арена состоится захватывающий матч между «Гентом» и «Брюгге». Обе команды находятся в хорошем состоянии, но имеют разные цели. «Гент» будет бороться за место в еврокубках, а «Брюгге» стремится к чемпионству. Эта встреча обещает быть интересной и напряженной.

«Гент»

После 33 туров «Гент» набрал 26 очков и занимает 5-е место в таблице. Команда переживает трудный период, не побеждая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Гент» забил только 3 гола, что указывает на проблемы в атаке. Однако они не потеряли свою стабильность в обороне, пропустив 9 голов за этот же период.

Лучший бомбардир «Гента» – Макс Дин, который забил 10 голов в 25 матчах. Несмотря на спад в атаке, «Гент» продолжает демонстрировать хорошие результаты в защите, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Домашняя арена «Гента» традиционно приносит команде преимущества, и они будут стремиться продлить свою хорошую серию на своем стадионе.

«Брюгге»

«Брюгге» – лидер чемпионата, набрав 59 очков после 30 туров и заняв 2-е место в таблице. В последние игры команда демонстрирует отличные результаты, побеждая в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Брюгге» забил 12 голов, при этом пропустив 5. Эффективность атакующих действий команды впечатляет: в среднем «Брюгге» забивает 2.40 гола за матч, но их защита также страдает, пропуская 1.00 гола за игру.

Лучший бомбардир команды – Христос Цолис, который забил 15 голов в 48 матчах. «Брюгге» продолжает набирать форму и уверенно движется к своей цели – чемпионству. Несмотря на хорошие атакующие показатели, команда также сталкивается с проблемами в обороне, что может быть использовано их соперниками.

Факты о командах:

«Гент»

26 очков после 33 туров, 5-е место.

В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 9.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Проигрывает в 3 последних матчах.

«Брюгге»

59 очков после 30 туров, 2-е место.

В последних 5 играх забил 12 голов и пропустил 5.

В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Побеждает в 5 последних матчах.

Личные встречи 35% (17) 22% (11) 43% (21) 63 Забитых мячей 78 1.29 В среднем за матч 1.59 6:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 6:2 Самая крупная ничья: 2:2 Бельгия. Про-Лига, 4 тур Гент 0 : 5 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур Гент 1 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 8 тур Брюгге 2 : 4 Гент Бельгия. Про-Лига, 18 тур Брюгге 2 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 6 тур Гент 2 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур Брюгге 2 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 16 тур Гент 2 : 0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 26 тур Брюгге 1 : 2 Гент Бельгия. Про-Лига, 6 тур Гент 6 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 28 тур Гент 0 : 4 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 17 тур Брюгге 0 : 1 Гент Бельгия. Про-Лига, 20 тур Гент 1 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 10 тур Брюгге 4 : 0 Гент Бельгия. Плей-офф, 7 тур Гент 0 : 1 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 1 тур Брюгге 3 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 24 тур Брюгге 1 : 1 Гент Бельгия. Про-Лига, 8 тур Гент 0 : 4 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 10 тур Брюгге 0 : 1 Гент Бельгия. Плей-офф, 2 тур Гент 1 : 0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур Гент 2 : 0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 9 тур Брюгге 2 : 1 Гент Бельгия. Плей-офф, 10 тур Брюгге 2 : 1 Гент Бельгия. Плей-офф, 1 тур Гент 2 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 24 тур Гент 2 : 0 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 9 тур Брюгге 1 : 0 Гент Бельгия. Плей-офф, 7 тур Гент 1 : 4 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 2 тур Брюгге 2 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 25 тур Брюгге 1 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 10 тур Гент 4 : 1 Брюгге Суперкубок Бельгии, Гент 1 : 0 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 8 тур Брюгге 2 : 3 Гент Бельгия. Плей-офф, 4 тур Гент 2 : 2 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 27 тур Гент 2 : 1 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 12 тур Брюгге 2 : 2 Гент Бельгия. Про-Лига, 20 тур Гент 1 : 3 Брюгге Бельгия. Про-Лига, 5 тур Брюгге 1 : 1 Гент Бельгия. Про-Лига, 24 тур Брюгге 0 : 0 Гент Бельгия. Про-Лига, 9 тур Гент 2 : 2 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 6 тур Гент 2 : 1 Брюгге Бельгия. Плей-офф, 4 тур Брюгге 1 : 0 Гент Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 25 тур Гент 1 : 3 Брюгге Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 10 тур Брюгге 2 : 0 Гент Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 1 тур Гент 1 : 1 Брюгге Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 21 тур Гент 0 : 2 Брюгге Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 10 тур Брюгге 3 : 2 Гент Чемпионат Бельгии, 10 тур Гент 6 : 2 Брюгге Чемпионат Бельгии, 4 тур Брюгге 1 : 1 Гент Чемпионат Бельгии, 26 тур Гент 1 : 1 Брюгге Чемпионат Бельгии, 11 тур Брюгге 1 : 0 Гент

Прогноз на матч «Гент» – «Брюгге»

«Гент» в домашних матчах часто играет более уверенно, однако команда столкнулась с проблемами в атаке, что может стать проблемой против сильного «Брюгге». Последние игры «Брюгге» показывают отличные результаты в атаке, и команда движется к чемпионству. Однако у «Брюгге» также есть уязвимости в защите, которые «Гент» может попытаться использовать.

Рекомендации по ставкам: