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«Гент» – «Брюгге»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.57

19 апреля 2025 16:00
Гент - Брюгге
20 апр. 2025, воскресенье 19:30 | Бельгия. Про-Лига, 4 тур
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1.57
Победа «Брюгге» – коэффициент 1.57
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20 апреля 2025 года в рамках 4-го тура бельгийской Высшей лиги на стадионе Геламко-Арена состоится захватывающий матч между «Гентом» и «Брюгге». Обе команды находятся в хорошем состоянии, но имеют разные цели. «Гент» будет бороться за место в еврокубках, а «Брюгге» стремится к чемпионству. Эта встреча обещает быть интересной и напряженной.

«Гент»

После 33 туров «Гент» набрал 26 очков и занимает 5-е место в таблице. Команда переживает трудный период, не побеждая в 3 последних матчах. В последних 5 играх «Гент» забил только 3 гола, что указывает на проблемы в атаке. Однако они не потеряли свою стабильность в обороне, пропустив 9 голов за этот же период.

Лучший бомбардир «Гента» – Макс Дин, который забил 10 голов в 25 матчах. Несмотря на спад в атаке, «Гент» продолжает демонстрировать хорошие результаты в защите, пропуская в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах. Домашняя арена «Гента» традиционно приносит команде преимущества, и они будут стремиться продлить свою хорошую серию на своем стадионе.

«Брюгге»

«Брюгге» – лидер чемпионата, набрав 59 очков после 30 туров и заняв 2-е место в таблице. В последние игры команда демонстрирует отличные результаты, побеждая в 5 последних матчах подряд. В последних 5 играх «Брюгге» забил 12 голов, при этом пропустив 5. Эффективность атакующих действий команды впечатляет: в среднем «Брюгге» забивает 2.40 гола за матч, но их защита также страдает, пропуская 1.00 гола за игру.

Лучший бомбардир команды – Христос Цолис, который забил 15 голов в 48 матчах. «Брюгге» продолжает набирать форму и уверенно движется к своей цели – чемпионству. Несмотря на хорошие атакующие показатели, команда также сталкивается с проблемами в обороне, что может быть использовано их соперниками.

Факты о командах:

«Гент»

  • 26 очков после 33 туров, 5-е место.
  • В последних 5 играх забил 3 гола и пропустил 9.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.60 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Проигрывает в 3 последних матчах.

«Брюгге»

  • 59 очков после 30 туров, 2-е место.
  • В последних 5 играх забил 12 голов и пропустил 5.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру.
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Побеждает в 5 последних матчах.

Личные встречи
35% (17)
22% (11)
43% (21)
63
Забитых мячей
78
1.29
В среднем за матч
1.59
6:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Гент
0 : 5
20.04.2025
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Гент
1 : 1
01.03.2025
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Брюгге
2 : 4
22.09.2024
Гент
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Брюгге
2 : 0
17.12.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
2 : 1
03.09.2023
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Брюгге
2 : 0
26.02.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Гент
2 : 0
06.11.2022
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Брюгге
1 : 2
06.02.2022
Гент
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Гент
6 : 1
29.08.2021
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Гент
0 : 4
15.03.2021
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Брюгге
0 : 1
20.12.2020
Гент
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Гент
1 : 1
22.12.2019
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Брюгге
4 : 0
06.10.2019
Гент
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Гент
0 : 1
05.05.2019
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Брюгге
3 : 0
31.03.2019
Гент
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
1 : 1
03.02.2019
Гент
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Гент
0 : 4
23.09.2018
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Брюгге
0 : 1
20.05.2018
Гент
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Гент
1 : 0
08.04.2018
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
2 : 0
28.01.2018
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
2 : 1
01.10.2017
Гент
Бельгия. Плей-офф, 10 тур
Брюгге
2 : 1
21.05.2017
Гент
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
Гент
2 : 1
02.04.2017
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Гент
2 : 0
29.01.2017
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
1 : 0
02.10.2016
Гент
Бельгия. Плей-офф, 7 тур
Гент
1 : 4
08.05.2016
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 2 тур
Брюгге
2 : 0
09.04.2016
Гент
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
1 : 0
07.02.2016
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Гент
4 : 1
04.10.2015
Брюгге
Суперкубок Бельгии,
Гент
1 : 0
16.07.2015
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 8 тур
Брюгге
2 : 3
17.05.2015
Гент
Бельгия. Плей-офф, 4 тур
Гент
2 : 2
26.04.2015
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Гент
2 : 1
22.02.2015
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Брюгге
2 : 2
26.10.2014
Гент
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Гент
1 : 3
22.12.2013
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Брюгге
1 : 1
25.08.2013
Гент
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Брюгге
0 : 0
27.01.2013
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
2 : 2
30.09.2012
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 6 тур
Гент
2 : 1
28.04.2012
Брюгге
Бельгия. Плей-офф, 4 тур
Брюгге
1 : 0
15.04.2012
Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 25 тур
Гент
1 : 3
12.02.2012
Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 10 тур
Брюгге
2 : 0
16.10.2011
Гент
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 1 тур
Гент
1 : 1
02.04.2011
Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 21 тур
Гент
0 : 2
26.12.2010
Брюгге
Бельгия. Жюпиле Про-Лига, 10 тур
Брюгге
3 : 2
02.10.2010
Гент
Чемпионат Бельгии, 10 тур
Гент
6 : 2
08.05.2010
Брюгге
Чемпионат Бельгии, 4 тур
Брюгге
1 : 1
11.04.2010
Гент
Чемпионат Бельгии, 26 тур
Гент
1 : 1
14.02.2010
Брюгге
Чемпионат Бельгии, 11 тур
Брюгге
1 : 0
18.10.2009
Гент
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Прогноз на матч «Гент» – «Брюгге»

«Гент» в домашних матчах часто играет более уверенно, однако команда столкнулась с проблемами в атаке, что может стать проблемой против сильного «Брюгге». Последние игры «Брюгге» показывают отличные результаты в атаке, и команда движется к чемпионству. Однако у «Брюгге» также есть уязвимости в защите, которые «Гент» может попытаться использовать.

Рекомендации по ставкам:

  • Победа «Брюгге» – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
  • Индивидуальный тотал «Брюгге» больше 1.5 – коэффициент 2.20
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.30

1.57
Победа «Брюгге» – коэффициент 1.57
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Автор: Орлов Максим
Бельгия. Про-Лига
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0 : 1
1.85
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