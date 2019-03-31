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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 31 марта 2019
Брюгге
31.03.2019, воскресенье, 19:00
Бельгия. Плей-офф, 1 тур
3 : 0
Завершен
Гент
14'
Р. Вормер
26'
К. Мата
57'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Гент
ГОЛ! 3:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
Э. Деннис
57'
ГОЛ! 2:0!
К. Мата
26'
25'
Красная карточка
В. Оджиджа-Офое
ГОЛ! 1:0!
Р. Вормер
Пас отдал
Э. Деннис
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Гент
1
Томас Камински
ВР
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
21
Нана Асаре
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
2-4-1-3
34
Хорват
4
Денсвил
44
Мехеле
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
23
Ритс
15
Дьятта
17
Деннис
8
Схрайверс
7
Уэсли
3-3-1-2
1
Камински
2
Суке
6
Бронн
4
Дерейк
4
Верстате
8
Оджиджа-Офое
21
Асаре
91
Домпе
9
Серлот
9
Яремчук
Остались в запасе
Брюгге
Гент
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
14
Луан Перес
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
20
Янник Толен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
90
Роман Безус
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Брюгге - Гент
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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