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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Брюгге
Гент - Брюгге: обзор матча 29 августа 2021
Гент
29.08.2021, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
6 : 1
Завершен
Брюгге
9'
Т. Тиссудали
15'
Ж. де Сар (П)
38'
Нуриу
61'
Р. Безус
66'
Л. Депуатр
79'
С. Миньоле (АГ)
65'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Брюгге
Замена
Г. Чакветадзе
️️️️
Т. Тиссудали
84'
Замена
М. Самуас
️️️️
А. Кастро-Монтес
84'
ГОЛ в свои ворота! 6:1!
С. Миньоле
79'
Замена
А. Оладойе
️️️️
С. Кумс
70'
Замена
Й. Маледе
️️️️
Л. Депуатр
70'
ГОЛ! 5:1!
Л. Депуатр
Пас отдал
Т. Тиссудали
66'
65'
ГОЛ! 4:1!
Х. Ванакен
Пас отдал
Р. Вормер
ГОЛ! 4:0!
Р. Безус
61'
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Оджиджа-Офое
49'
46'
Замена
Б. Дост
️️️️
Н. Мбамба
ГОЛ! 3:0!
Нуриу
38'
36'
Желтая карточка
Н. Мбамба
Желтая карточка
В. Оджиджа-Офое
28'
28'
Желтая карточка
Н. Ланг
Желтая карточка
С. Кумс
20'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ж. де Сар
15'
ГОЛ! 1:0!
Т. Тиссудали
Пас отдал
Нуриу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
9
Тарик Тиссудали
ЦФ
2
Жозеф Окуму
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
72
Ноа Мбамба
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
18
Матис Самуас
ЦП
30
Георгий Чакветадзе
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
14
Йонас Маледе
ЦФ
4
Адевале Оладойе
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
99
Тибо Персин
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
4-3-3
26
Болат
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
8
Оджиджа-Офое
4
де Сар
24
Кумс
2
Окуму
9
Тиссудали
29
Депуатр
3-1-4-1-1
22
Миньоле
44
Мехеле
20
ван дер Бремпт
23
Соболь
3
Баланта
22
Мата
20
Ванакен
25
Вормер
70
Ланг
17
Де Кетеларе
72
Мбамба
17
Кастро-Монтес
18
Самуас
18
Самуас
17
Кастро-Монтес
9
Тиссудали
30
Чакветадзе
30
Чакветадзе
9
Тиссудали
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
29
Депуатр
14
Маледе
14
Маледе
29
Депуатр
24
Кумс
4
Оладойе
4
Оладойе
24
Кумс
72
Мбамба
12
Дост
12
Дост
72
Мбамба
Остались в запасе
Гент
Брюгге
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Главный тренер
Вим Де Деккер
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
99
Тибо Персин
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
3
Матей Митрович
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
99
Тибо Персин
ЦЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
24
Даниэль Перес
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Гент - Брюгге
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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