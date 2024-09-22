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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 22 сентября 2024
Брюгге
22.09.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
2 : 4
Завершен
Гент
47'
А. Сков Ольсен
69'
Г. Нильссон
39'
М. Дин
43'
Ж. Ордоньес (АГ)
46'
О. Гандельман
63'
О. Гандельман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Гент
90'
+3
Желтая карточка
Т. Араужо
84'
Желтая карточка
М. Самуас
Желтая карточка
М. Де Куйпер
84'
84'
Желтая карточка
М. Делорж
83'
Замена
Т. Араужо
️️️️
А. Ито
Замена
Ш. Тальби
️️️️
Х. Сейс
82'
82'
Замена
Нуриу
️️️️
А. Браун
70'
Замена
П. Геркенс
️️️️
Ф. Сурдез
ГОЛ! 2:4!
Г. Нильссон
Пас отдал
Х. Цолис
69'
Замена
Р. Вермант
️️️️
Х. Цолис
69'
Замена
М. Скурась
️️️️
Г. Нильссон
69'
Желтая карточка
Г. Нильссон
65'
63'
ГОЛ! 1:4!
О. Гандельман
Пас отдал
А. Гудьонсен
62'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Дин
60'
Желтая карточка
М. Дин
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Онидика
57'
ГОЛ! 1:3!
А. Сков Ольсен
Пас отдал
Г. Нильссон
47'
46'
ГОЛ! 0:3!
О. Гандельман
Пас отдал
А. Браун
46'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
А. Яшари
️️️️
У. Ветлесен
46'
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Ж. Ордоньес
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Дин
Пас отдал
Ф. Сурдез
Желтая карточка
У. Ветлесен
23'
17'
Желтая карточка
А. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
27
Тибе Де Влигер
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
20
Тиагу Араужо
ЦФ
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
3-3-1-2
33
Руф
4
Ватанабе
23
Митрович
33
Торунарига
27
Фадиджа
17
Ито
3
Браун
17
Делорж
19
Сурдез
21
Дин
10
Ветлесен
14
Яшари
14
Яшари
10
Ветлесен
9
Нильссон
22
Скурась
22
Скурась
9
Нильссон
25
Онидика
9
Хутгла
9
Хутгла
25
Онидика
65
Сейс
7
Тальби
7
Тальби
65
Сейс
17
Цолис
17
Вермант
17
Вермант
17
Цолис
3
Браун
25
Нуриу
25
Нуриу
3
Браун
19
Сурдез
18
Геркенс
18
Геркенс
19
Сурдез
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
17
Ито
20
Араужо
20
Араужо
17
Ито
21
Дин
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
21
Дин
Остались в запасе
Брюгге
Гент
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
41
Уго Сике
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
71
Axl De Corte
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
41
Уго Сике
ПЗ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
27
Тибе Де Влигер
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брюгге - Гент
3
5
Всего ударов по воротам
27
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
2
Нарушения
5
11
Офсайды
1
2
Количество передач
604
274
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
67
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
14
0
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.81
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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