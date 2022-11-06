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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Брюгге
Гент - Брюгге: обзор матча 06 ноября 2022
Гент
06.11.2022, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Брюгге
9'
У. Кюйперс
29'
М. Нгаду-Нгаджуй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Брюгге
90'
+2
Желтая карточка
А. Сков Ольсен
88'
Желтая карточка
Т. Бьюкенан
Замена
Б. Годо
️️️️
Ж. Окуму
88'
Замена
Ж. де Сар
️️️️
Х. Хонг
88'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
В. Оджиджа-Офое
88'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
И. Салах
78'
61'
Желтая карточка
Д. Одои
60'
Замена
Н. Ланг
️️️️
К. Соуа
60'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
Замена
А. Кастро-Монтес
️️️️
Нуриу
57'
Желтая карточка
Нуриу
52'
46'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Э. Соболь
46'
Замена
Д. Одои
️️️️
Д. Боята
38'
Желтая карточка
Х. Ванакен
36'
Желтая карточка
Р. Онидика
ГОЛ! 2:0!
М. Нгаду-Нгаджуй
Пас отдал
С. Кумс
29'
ГОЛ! 1:0!
У. Кюйперс
Пас отдал
Д. Торунарига
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
17
Эндрю Юлсагер
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
9
Ферран Хутгла
ПВ
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
42
Элиша Овусу
ОП
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
62
Линнт Аудор
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-4-1-1
1
Нарди
25
Нуриу
32
Нгаду-Нгаджуй
2
Окуму
33
Торунарига
17
Юлсагер
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
24
Кумс
7
Салах
99
Кюйперс
4-1-1-3-1
22
Миньоле
44
Мехеле
28
Боята
23
Соболь
5
Мейер
25
Онидика
20
Ванакен
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
25
Нуриу
17
Кастро-Монтес
17
Кастро-Монтес
25
Нуриу
2
Окуму
31
Годо
31
Годо
2
Окуму
20
Хонг
4
де Сар
4
де Сар
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
10
Хеуге
10
Хеуге
8
Оджиджа-Офое
7
Салах
29
Депуатр
29
Депуатр
7
Салах
28
Боята
3
Одои
3
Одои
28
Боята
14
Соуа
70
Ланг
70
Ланг
14
Соуа
23
Соболь
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
23
Соболь
9
Хутгла
9
Яремчук
9
Яремчук
9
Хутгла
Остались в запасе
Гент
Брюгге
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Остались в запасе
42
Элиша Овусу
ОП
33
Дави Руф
ВР
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
1
Сенне Ламменс
ВР
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ОП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Карл Хефкенс
Статистика матча Гент - Брюгге
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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