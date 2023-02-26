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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Гент
Брюгге - Гент: обзор матча 26 февраля 2023
Брюгге
26.02.2023, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Гент
72'
Б. Мейер
90+3'
Х. Ванакен (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Гент
Замена
А. Нуса
️️️️
К. Соуа
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Ванакен
90'
+3
86'
Замена
С. ван Дале
️️️️
Нуриу
86'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
У. Кюйперс
Замена
М. Ритс
️️️️
Н. Ланг
85'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
Ф. Хутгла
85'
Желтая карточка
А. Силла
79'
78'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
М. Фофана
78'
Замена
М. Самуас
️️️️
Х. Хонг
ГОЛ! 1:0!
Б. Мейер
Пас отдал
К. Мата
72'
Желтая карточка
К. Мата
58'
Замена
А. Силла
️️️️
Д. Хендри
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
5
Бьорн Мейер
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Карл Хефкенс
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Брюгге
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
21
Абакар Силла
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
23
Матс Ритс
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
11
Роман Яремчук
ЦФ
Гент
33
Дави Руф
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
27
Руне ван ден Берг
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-3-3-1
22
Миньоле
5
Мейер
44
Мехеле
13
Хендри
22
Мата
70
Ланг
20
Ванакен
17
Бьюкенан
14
Соуа
9
Хутгла
94
Нильсен
4-3-1-2
1
Нарди
2
Окуму
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
25
Нуриу
20
Хонг
4
де Сар
24
Кумс
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
13
Хендри
21
Силла
21
Силла
13
Хендри
70
Ланг
23
Ритс
23
Ритс
70
Ланг
14
Соуа
7
Нуса
7
Нуса
14
Соуа
9
Хутгла
11
Яремчук
11
Яремчук
9
Хутгла
25
Нуриу
13
ван Дале
13
ван Дале
25
Нуриу
20
Хонг
18
Самуас
18
Самуас
20
Хонг
99
Кюйперс
10
Хеуге
10
Хеуге
99
Кюйперс
39
Фофана
29
Депуатр
29
Депуатр
39
Фофана
Остались в запасе
Брюгге
Гент
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Главный тренер
Карл Хефкенс
33
Дави Руф
ВР
27
Руне ван ден Берг
ОП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
24
Ник Шинтон
ВР
39
Джозеф Барсик
ВР
28
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
Остались в запасе
33
Дави Руф
ВР
27
Руне ван ден Берг
ОП
Главный тренер
Карл Хефкенс
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Брюгге - Гент
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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