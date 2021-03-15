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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Брюгге
Гент - Брюгге: обзор матча 15 марта 2021
Гент
15.03.2021, понедельник, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
0 : 4
Завершен
Брюгге
52'
Б. Дост
63'
Ш. Де Кетеларе
67'
Б. Дост
81'
Д. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Брюгге
85'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Х. Ванакен
Замена
Б. Годо
️️️️
Л. Депуатр
82'
81'
ГОЛ! 0:4!
Д. Перес
Пас отдал
Р. Вормер
Замена
О. Букари
️️️️
Нуриу
81'
70'
Замена
Д. Перес
️️️️
Б. Дост
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Р. Безус
69'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
А. Кастро-Монтес
69'
67'
ГОЛ! 0:3!
Б. Дост
63'
ГОЛ! 0:2!
Ш. Де Кетеларе
Пас отдал
Х. Ванакен
Замена
Н. Дорш
️️️️
Э. Овусу
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Ш. Де Кетеларе
46'
Замена
М. Ритс
️️️️
Э. Баланта
46'
Замена
С. Денсвил
️️️️
Э. Соболь
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Т. Чон
19'
Желтая карточка
Х. Ванакен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
26
Синан Болат
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
42
Элиша Овусу
ОП
24
Свен Кумс
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
9
Роман Яремчук
ЦФ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
22
Клинтон Мата
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Гент
33
Дави Руф
ВР
31
Бруно Годо
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
11
Дилан Мбайо
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
16
Сулайман Маррех
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
14
Осман Букари
ПВ
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
24
Даниэль Перес
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
3-3-2-2
26
Болат
17
Кастро-Монтес
21
Ханше-Ольсен
5
Мохаммади
25
Нуриу
42
Овусу
15
Арсланажич
24
Кумс
90
Безус
29
Депуатр
9
Яремчук
3-1-4-1-1
22
Миньоле
44
Мехеле
3
Митрович
23
Соболь
3
Баланта
70
Ланг
20
Ванакен
25
Вормер
22
Мата
19
Чон
12
Дост
17
Кастро-Монтес
9
Тиссудали
9
Тиссудали
17
Кастро-Монтес
42
Овусу
6
Дорш
6
Дорш
42
Овусу
25
Нуриу
14
Букари
14
Букари
25
Нуриу
29
Депуатр
31
Годо
31
Годо
29
Депуатр
90
Безус
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
90
Безус
19
Чон
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
19
Чон
12
Дост
24
Перес
24
Перес
12
Дост
23
Соболь
4
Денсвил
4
Денсвил
23
Соболь
3
Баланта
23
Ритс
23
Ритс
3
Баланта
20
Ванакен
29
Окереке
29
Окереке
20
Ванакен
Остались в запасе
Гент
Брюгге
16
Сулайман Маррех
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
33
Дави Руф
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Сулайман Маррех
ЦП
11
Дилан Мбайо
ЛВ
33
Дави Руф
ВР
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
34
Этан Хорват
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
Главный тренер
Вим Де Деккер
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Гент - Брюгге
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
- : -
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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