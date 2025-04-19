20 апреля 2025 года на стадионе Альянц Ривьера в Ницце состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором местная «Ницца» примет «Анжер». Обе команды нуждаются в очках, но по разным причинам: «Ницца» стремится укрепить свои позиции в зоне еврокубков, а «Анжер», находясь в середине таблицы, пытается улучшить свои результаты и обеспечить комфортное положение на финише сезона. Эта встреча обещает быть интересной и напряжeнной.
«Ницца»
После 29 туров «Ницца» набрала 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последние месяцы команда демонстрирует нестабильные результаты, не выиграв в 5 последних матчах, включая ничьи с «Страсбуром» и «Нантом». В атаке «Ницца» продолжает опираться на Эванна Гессана, который забил 12 голов в 38 матчах сезона. В последних 5 играх «Ницца» забила 5 голов и пропустила 9. Команда не имеет стабильности в обороне, что может стать проблемой в игре с более организованным «Анжером».
«Анжер»
«Анжер» занимает 14-е место в Лиге 1 с 30 очками. В последних 5 играх команда набрала 2 победы, 2 поражения и 1 ничью, забив 6 голов, но также пропустив 8. В атаке выделяется Хамед Траоре, лучший бомбардир «Анжера», забивший 10 голов в 24 матчах. Хотя «Анжер» забивает в последних играх, их результативность остаeтся ниже, чем у большинства команд в Лиге 1. В обороне также есть слабые места, что может создать проблемы в игре с более сильным соперником, как «Ницца».
Факты о командах
«Ницца»:
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Находится на 7-м месте с 48 очками.
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Забивает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.
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Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.
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Лучший бомбардир: Эванн Гессан (12 голов в 38 матчах).
«Анжер»:
- Находится на 14-м месте с 30 очками.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
- Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).
Прогноз на матч «Ницца» – «Анжер»
Несмотря на невысокие результаты последних игр, «Ницца» остаeтся фаворитом в этом матче. Команда дома обычно сильнее, и еe атакующие игроки, включая Гессана, будут стремиться использовать слабости в обороне «Анжера». «Анжер» в последние недели показывает, что может забивать, но их оборона остаeтся уязвимой. Это может привести к тому, что «Ницса» использует домашнее преимущество, чтобы добиться важной победы.
Ожидается, что обе команды забьют, но благодаря более сильной атаке и высокой мотивации «Ницца» должна взять 3 очка в этом матче. Однако важно учесть, что игра может быть результативной, с обеими командами, вероятно, забивающими голы.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 2.05
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10