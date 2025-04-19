20 апреля 2025 года на стадионе Альянц Ривьера в Ницце состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором местная «Ницца» примет «Анжер». Обе команды нуждаются в очках, но по разным причинам: «Ницца» стремится укрепить свои позиции в зоне еврокубков, а «Анжер», находясь в середине таблицы, пытается улучшить свои результаты и обеспечить комфортное положение на финише сезона. Эта встреча обещает быть интересной и напряжeнной.

«Ницца»

После 29 туров «Ницца» набрала 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последние месяцы команда демонстрирует нестабильные результаты, не выиграв в 5 последних матчах, включая ничьи с «Страсбуром» и «Нантом». В атаке «Ницца» продолжает опираться на Эванна Гессана, который забил 12 голов в 38 матчах сезона. В последних 5 играх «Ницца» забила 5 голов и пропустила 9. Команда не имеет стабильности в обороне, что может стать проблемой в игре с более организованным «Анжером».

«Анжер»

«Анжер» занимает 14-е место в Лиге 1 с 30 очками. В последних 5 играх команда набрала 2 победы, 2 поражения и 1 ничью, забив 6 голов, но также пропустив 8. В атаке выделяется Хамед Траоре, лучший бомбардир «Анжера», забивший 10 голов в 24 матчах. Хотя «Анжер» забивает в последних играх, их результативность остаeтся ниже, чем у большинства команд в Лиге 1. В обороне также есть слабые места, что может создать проблемы в игре с более сильным соперником, как «Ницца».

Факты о командах

«Ницца»:

Находится на 7-м месте с 48 очками.

Забивает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

Лучший бомбардир: Эванн Гессан (12 голов в 38 матчах).

«Анжер»:

Находится на 14-м месте с 30 очками.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).

Личные встречи 50% (9) 33% (6) 17% (3) 27 Забитых мячей 17 1.5 В среднем за матч 0.94 4:1 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 1:4 Самая крупная ничья: 2:2 Франция. Лига 1, 30 тур Ницца 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 3 тур Анжер 1 : 4 Ницца Франция. Лига 1, 29 тур Анжер 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 8 тур Ницца 0 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 25 тур Ницца 1 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 12 тур Анжер 1 : 2 Ницца Франция. Лига 1, 24 тур Ницца 3 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 9 тур Анжер 0 : 3 Ницца Франция. Лига 1, 20 тур Анжер 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 15 тур Ницца 3 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 25 тур Анжер 3 : 0 Ницца Франция. Лига 1, 16 тур Ницца 0 : 0 Анжер Франция. Лига 1, 33 тур Анжер 1 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 7 тур Ницца 2 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 37 тур Ницца 0 : 2 Анжер Франция. Лига 1, 2 тур Анжер 0 : 1 Ницца Франция. Лига 1, 21 тур Ницца 2 : 1 Анжер Франция. Лига 1, 4 тур Анжер 1 : 1 Ницца

Прогноз на матч «Ницца» – «Анжер»

Несмотря на невысокие результаты последних игр, «Ницца» остаeтся фаворитом в этом матче. Команда дома обычно сильнее, и еe атакующие игроки, включая Гессана, будут стремиться использовать слабости в обороне «Анжера». «Анжер» в последние недели показывает, что может забивать, но их оборона остаeтся уязвимой. Это может привести к тому, что «Ницса» использует домашнее преимущество, чтобы добиться важной победы.

Ожидается, что обе команды забьют, но благодаря более сильной атаке и высокой мотивации «Ницца» должна взять 3 очка в этом матче. Однако важно учесть, что игра может быть результативной, с обеими командами, вероятно, забивающими голы.

Рекомендованные ставки