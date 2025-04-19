Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Ницца» – «Анжер»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

19 апреля 2025 11:51
Ницца - Анжер
20 апр. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 30 тур
Перейти в онлайн матча
1.9
Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
Сделать ставку

20 апреля 2025 года на стадионе Альянц Ривьера в Ницце состоится матч 30-го тура Лиги 1, в котором местная «Ницца» примет «Анжер». Обе команды нуждаются в очках, но по разным причинам: «Ницца» стремится укрепить свои позиции в зоне еврокубков, а «Анжер», находясь в середине таблицы, пытается улучшить свои результаты и обеспечить комфортное положение на финише сезона. Эта встреча обещает быть интересной и напряжeнной.

«Ницца»

После 29 туров «Ницца» набрала 48 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. В последние месяцы команда демонстрирует нестабильные результаты, не выиграв в 5 последних матчах, включая ничьи с «Страсбуром» и «Нантом». В атаке «Ницца» продолжает опираться на Эванна Гессана, который забил 12 голов в 38 матчах сезона. В последних 5 играх «Ницца» забила 5 голов и пропустила 9. Команда не имеет стабильности в обороне, что может стать проблемой в игре с более организованным «Анжером».

«Анжер»

«Анжер» занимает 14-е место в Лиге 1 с 30 очками. В последних 5 играх команда набрала 2 победы, 2 поражения и 1 ничью, забив 6 голов, но также пропустив 8. В атаке выделяется Хамед Траоре, лучший бомбардир «Анжера», забивший 10 голов в 24 матчах. Хотя «Анжер» забивает в последних играх, их результативность остаeтся ниже, чем у большинства команд в Лиге 1. В обороне также есть слабые места, что может создать проблемы в игре с более сильным соперником, как «Ницца».

Факты о командах

«Ницца»:

  • Находится на 7-м месте с 48 очками.

  • Забивает в среднем 1 гол за игру в последних 5 матчах.

  • Пропускает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 матчах.

  • Лучший бомбардир: Эванн Гессан (12 голов в 38 матчах).

«Анжер»:

  • Находится на 14-м месте с 30 очками.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Лучший бомбардир: Хамед Траоре (10 голов в 24 матчах).

Личные встречи
50% (9)
33% (6)
17% (3)
27
Забитых мячей
17
1.5
В среднем за матч
0.94
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  1:4
Самая крупная ничья:  2:2
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
2 : 1
20.04.2025
Анжер
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
1 : 4
01.09.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
1 : 1
02.04.2023
Ницца
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
0 : 1
18.09.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1 : 0
20.02.2022
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
1 : 2
31.10.2021
Ницца
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3 : 0
07.02.2021
Анжер
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0 : 3
01.11.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
1 : 1
11.01.2020
Ницца
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
3 : 1
30.11.2019
Анжер
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
3 : 0
16.02.2019
Ницца
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
0 : 0
04.12.2018
Анжер
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
1 : 1
13.04.2018
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Ницца
2 : 2
22.09.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 37 тур
Ницца
0 : 2
14.05.2017
Анжер
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
0 : 1
20.08.2016
Ницца
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2 : 1
15.01.2016
Анжер
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
1 : 1
29.08.2015
Ницца
Показать все

Прогноз на матч «Ницца» – «Анжер»

Несмотря на невысокие результаты последних игр, «Ницца» остаeтся фаворитом в этом матче. Команда дома обычно сильнее, и еe атакующие игроки, включая Гессана, будут стремиться использовать слабости в обороне «Анжера». «Анжер» в последние недели показывает, что может забивать, но их оборона остаeтся уязвимой. Это может привести к тому, что «Ницса» использует домашнее преимущество, чтобы добиться важной победы.

Ожидается, что обе команды забьют, но благодаря более сильной атаке и высокой мотивации «Ницца» должна взять 3 очка в этом матче. Однако важно учесть, что игра может быть результативной, с обеими командами, вероятно, забивающими голы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Ниццы» больше 1.5 – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.9
Победа «Ниццы» – коэффициент 1.90
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Анжер Ницца
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 