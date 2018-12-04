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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 04 декабря 2018
Ницца
04.12.2018, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
90'
+3
Красная карточка
Л. Бутель
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
90'
Желтая карточка
А. Тамез
60'
Желтая карточка
К. Эрейе
36'
8'
Желтая карточка
М. Павлович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
4-4-2
44
Бенитес
20
Аталь
4
Данте
5
Сарр
29
Эрейе
33
Лис-Мелу
25
Сиприен
17
Макенго
61
Тамез
10
Сен-Максимен
45
Балотелли
4-1-3-1-1
16
Бутель
25
Бамба
4
Павлович
8
Траоре
29
Томас
7
Сантамария
17
Ндойе
11
Рен-Аделед
15
Капелле
29
Тайт
13
Баокен
Остались в запасе
Ницца
Анжер
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
15
Данило
ОП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Антони Мандре
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Ницца - Анжер
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
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