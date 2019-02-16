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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 16 февраля 2019
Анжер
16.02.2019, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ницца
44'
С. Баокен (П)
47'
А. Фульини
90+1'
К. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
ГОЛ! 3:0!
К. Лопес
Пас отдал
И. Траоре
90'
+1
72'
Желтая карточка
П. Бюрнер
ГОЛ! 2:0!
А. Фульини
Пас отдал
А. Бамба
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Баокен
44'
43'
Желтая карточка
К. Жалле
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Анжер
1
Закари Буше
ВР
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Томас Мангани
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Ницца
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
3-3-2-2
16
Бутель
8
Траоре
29
Томас
4
Павлович
15
Мансе
7
Сантамария
25
Бамба
10
Фульини
17
Ндойе
13
Баокен
9
Канга
4-3-1-1
44
Бенитес
13
Бюрнер
4
Данте
13
Жалле
5
Сарр
6
Вальтер
61
Тамез
25
Сиприен
19
Срарфи
37
Ганаго
Остались в запасе
Анжер
Ницца
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
1
Закари Буше
ВР
6
Томас Мангани
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
13
Расин Коли
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Анжер - Ницца
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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