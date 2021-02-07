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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Анжер
Ницца - Анжер: обзор матча 07 февраля 2021
Ницца
07.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 24 тур
3 : 0
Завершен
Анжер
9'
С. Думбия (АГ)
17'
М. Маолида
83'
А. Гуири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Анжер
Замена
Р. Бамбу
️️️️
Ж. Тодибо
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Гуири
Пас отдал
М. Маолида
83'
Замена
К. Тюрам
️️️️
Х. Будауи
77'
75'
Замена
М. Лаж
️️️️
Д. Кабо
75'
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
Замена
Д. Ндой
️️️️
П. Лис-Мелу
65'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
Р. Лопеш
65'
62'
Замена
С. Тиуб
️️️️
И. Амаду
62'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
А. Фульини
62'
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Буфал
Желтая карточка
А. Гуири
36'
33'
Желтая карточка
И. Амаду
ГОЛ! 2:0!
М. Маолида
Пас отдал
П. Лис-Мелу
17'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Думбия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
6
Хишам Будауи
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
6
Томас Мангани
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
19
Джимми Кабо
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Лассана Кулибали
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-2-3-1
44
Бенитес
11
Камара
3
Пельмар
20
Тодибо
2
Салиба
6
Будауи
33
Лис-Мелу
9
Маолида
20
Клод-Морис
9
Лопеш
9
Гуири
4-1-2-2-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
10
Амаду
6
Мангани
10
Фульини
19
Кабо
17
Буфал
99
Диони
20
Тодибо
3
Бамбу
3
Бамбу
20
Тодибо
33
Лис-Мелу
14
Ндой
14
Ндой
33
Лис-Мелу
6
Будауи
19
Тюрам
19
Тюрам
6
Будауи
9
Лопеш
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
9
Лопеш
10
Амаду
9
Тиуб
9
Тиуб
10
Амаду
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
19
Кабо
28
Лаж
28
Лаж
19
Кабо
17
Буфал
15
Капелле
15
Капелле
17
Буфал
10
Фульини
29
Кулибали
29
Кулибали
10
Фульини
Остались в запасе
Ницца
Анжер
22
Алексис Труй
ЦП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Главный тренер
Патрик Виейра
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
30
Йоан Кардиналь
ВР
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
16
Людовик Бутель
ВР
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Ницца - Анжер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
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