Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Ницца
Анжер - Ницца: обзор матча 20 августа 2016
Анжер
20.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
0 : 1
Завершен
Ницца
4'
А. Плеа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Ницца
90'
+1
Замена
А. Лусамба
️️️️
В. Сиприен
84'
Замена
Р. Вальтер
️️️️
М. Бодмер
78'
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
П. Капелле
️️️️
Ф. Дьедиу
75'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Суну
66'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Г. Бурийон
56'
49'
Желтая карточка
Дальберт
Желтая карточка
Г. Бурийон
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Плеа
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Грегори Бурийон
ЦП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
24
Матье Бодмер
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
26
Венсан Косьелло
ПП
9
Валентин Эйссерик
ЛФ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Анжер
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
19
Николя Пепе
ЦФ
Ницца
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
4-2-4
1
Петрич
29
Томас
21
Эндрю
8
Траоре
15
Мансе
6
Бурийон
17
Ндойе
9
Экамби
18
Дьедиу
17
Кеткеофомфоне
91
Суну
4-4-2
30
Кардиналь
21
Перейра
5
Сарр
44
Байссе
29
Дальберт
26
Косьелло
24
Бодмер
25
Сиприен
14
Сери
14
Плеа
9
Эйссерик
18
Дьедиу
15
Капелле
15
Капелле
18
Дьедиу
6
Бурийон
7
Сантамария
7
Сантамария
6
Бурийон
91
Суну
19
Пепе
19
Пепе
91
Суну
25
Сиприен
11
Лусамба
11
Лусамба
25
Сиприен
24
Бодмер
6
Вальтер
6
Вальтер
24
Бодмер
Остались в запасе
Анжер
Ницца
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
1
Муез Хассен
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Анжер - Ницца
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Жером Мигелгорри
Стадион:
Стад Раймон Копа
Новости команд
Все
Анжер
Ницца
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лион» – «Анжер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лиона» и «Анжера» на победу в матче 9 тура
31 октября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
У «Рубина» сорвался трансфер экс-футболиста сборной Франции
Вчера, 09:50
1
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+