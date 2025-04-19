20 апреля на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 33-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Челси». «Фулхэм» находится на 9-м месте с 48 очками, а «Челси» занимает 6-е место с 54 очками. В этой встрече команды будут бороться за важные очки, каждый из которых может оказать влияние на их цели в чемпионате.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в последних матчах показывал хорошие результаты, но их проблемы в обороне остаются актуальными. В последних пяти играх они забили 6 голов, но пропустили 8. В последней встрече команда проиграла «Борнмуту» (0:1), но до этого смогла победить «Ливерпуль» (3:2). Лучший бомбардир команды – Рауль Хименес, который забил 12 голов в 37 матчах. На своeм стадионе «Фулхэм» не выиграл в последних двух домашних матчах, что повышает шансы «Челси» на успех.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу с хорошей формой. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но и пропустила 4. Коул Палмер, с 14 голами, продолжает быть лучшим бомбардиром клуба. В последних матчах «Челси» не проигрывает, а в выездных играх не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Однако команда продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, что может создать трудности при встрече с атакующим «Фулхэмом».

Факты о командах

«Фулхэм»:

Набрал 48 очков и занимает 9-е место.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.

В последних 5 играх не выиграл 2 домашних матча подряд.

Лучший бомбардир: Рауль Хименес (12 голов в 37 матчах).

«Челси»:

Набрал 54 очка и занимает 6-е место.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в 3 последних матчах подряд.

Лучший бомбардир: Коул Палмер (14 голов в 36 матчах).

Личные встречи 8% (2) 32% (8) 60% (15) 14 Забитых мячей 36 0.56 В среднем за матч 1.44 2:1 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 1:3 Самая крупная ничья: 2:2 Англия. Премьер-лига, 33 тур Фулхэм 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 18 тур Челси 1 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 21 тур Челси 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Фулхэм 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 22 тур Челси 0 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Фулхэм 2 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 34 тур Челси 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 19 тур Фулхэм 0 : 1 Челси Англия. Премьер-лига, 29 тур Фулхэм 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 14 тур Челси 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 28 тур Фулхэм 1 : 3 Челси Англия. Премьер-Лига, 5 тур Челси 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 29 тур Фулхэм 0 : 3 Челси Англия. Премьер-Лига, 14 тур Челси 0 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 33 тур Фулхэм 1 : 1 Челси Англия. Премьер-Лига, 18 тур Челси 1 : 1 Фулхэм Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала Челси 0 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 27 тур Фулхэм 0 : 0 Челси Англия. Премьер-Лига, 12 тур Челси 1 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Челси 2 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 3 тур Фулхэм 0 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 35 тур Челси 3 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 20 тур Фулхэм 2 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 21 тур Фулхэм 1 : 2 Челси Англия. Премьер-лига, 8 тур Челси 0 : 0 Фулхэм

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси»

«Фулхэм» будет бороться за важные очки на своeм стадионе, но проблемы в обороне и отсутствие побед в последних домашних играх делают их уязвимыми для «Челси». Гости, несмотря на некоторые трудности в защите, продолжают показывать хорошую игру в атаке и могут рассчитывать на победу. Важно отметить, что «Фулхэм» часто пропускает, что даeт дополнительные возможности для атакующих игроков «Челси».

В целом, ожидается, что «Челси» выйдет фаворитом, но «Фулхэм» может забить хотя бы один мяч. Исходя из текущей формы и уровня игры команд, победа «Челси» будет наиболее вероятным результатом.

Рекомендованные ставки