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«Фулхэм» – «Челси»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.60

19 апреля 2025 9:40
Фулхэм - Челси
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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1.6
Победа «Челси» – коэффициент 1.60
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20 апреля на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 33-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Челси». «Фулхэм» находится на 9-м месте с 48 очками, а «Челси» занимает 6-е место с 54 очками. В этой встрече команды будут бороться за важные очки, каждый из которых может оказать влияние на их цели в чемпионате.

«Фулхэм»

«Фулхэм» в последних матчах показывал хорошие результаты, но их проблемы в обороне остаются актуальными. В последних пяти играх они забили 6 голов, но пропустили 8. В последней встрече команда проиграла «Борнмуту» (0:1), но до этого смогла победить «Ливерпуль» (3:2). Лучший бомбардир команды – Рауль Хименес, который забил 12 голов в 37 матчах. На своeм стадионе «Фулхэм» не выиграл в последних двух домашних матчах, что повышает шансы «Челси» на успех.

«Челси»

«Челси» подходит к матчу с хорошей формой. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но и пропустила 4. Коул Палмер, с 14 голами, продолжает быть лучшим бомбардиром клуба. В последних матчах «Челси» не проигрывает, а в выездных играх не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Однако команда продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, что может создать трудности при встрече с атакующим «Фулхэмом».

Факты о командах

«Фулхэм»:

  • Набрал 48 очков и занимает 9-е место.
  • Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.
  • В последних 5 играх не выиграл 2 домашних матча подряд.
  • Лучший бомбардир: Рауль Хименес (12 голов в 37 матчах).

«Челси»:

  • Набрал 54 очка и занимает 6-е место.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах подряд.
  • Лучший бомбардир: Коул Палмер (14 голов в 36 матчах).

Личные встречи
8% (2)
32% (8)
60% (15)
14
Забитых мячей
36
0.56
В среднем за матч
1.44
2:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 2
20.04.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Челси
1 : 2
26.12.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
1 : 0
13.01.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
0 : 2
02.10.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Челси
0 : 0
03.02.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
2 : 1
12.01.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2 : 0
01.05.2021
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0 : 1
16.01.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
1 : 2
03.03.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
2 : 0
02.12.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Фулхэм
1 : 3
01.03.2014
Челси
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Челси
2 : 0
21.09.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0 : 3
17.04.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Челси
0 : 0
28.11.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1 : 1
09.04.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1 : 1
26.12.2011
Фулхэм
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Челси
0 : 0
21.09.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
0 : 0
14.02.2011
Челси
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Челси
1 : 0
10.11.2010
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
2 : 1
28.12.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Фулхэм
0 : 2
23.08.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Челси
3 : 1
02.05.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Фулхэм
2 : 2
28.12.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
01.01.2008
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 0
29.09.2007
Фулхэм
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Прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси»

«Фулхэм» будет бороться за важные очки на своeм стадионе, но проблемы в обороне и отсутствие побед в последних домашних играх делают их уязвимыми для «Челси». Гости, несмотря на некоторые трудности в защите, продолжают показывать хорошую игру в атаке и могут рассчитывать на победу. Важно отметить, что «Фулхэм» часто пропускает, что даeт дополнительные возможности для атакующих игроков «Челси».

В целом, ожидается, что «Челси» выйдет фаворитом, но «Фулхэм» может забить хотя бы один мяч. Исходя из текущей формы и уровня игры команд, победа «Челси» будет наиболее вероятным результатом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Челси» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

1.6
Победа «Челси» – коэффициент 1.60
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Автор: Ланьков Роман
Англия. Премьер-лига Челси Фулхэм
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