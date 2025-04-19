20 апреля на стадионе Крэйвен Коттэдж в Лондоне состоится матч 33-го тура Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Челси». «Фулхэм» находится на 9-м месте с 48 очками, а «Челси» занимает 6-е место с 54 очками. В этой встрече команды будут бороться за важные очки, каждый из которых может оказать влияние на их цели в чемпионате.
«Фулхэм»
«Фулхэм» в последних матчах показывал хорошие результаты, но их проблемы в обороне остаются актуальными. В последних пяти играх они забили 6 голов, но пропустили 8. В последней встрече команда проиграла «Борнмуту» (0:1), но до этого смогла победить «Ливерпуль» (3:2). Лучший бомбардир команды – Рауль Хименес, который забил 12 голов в 37 матчах. На своeм стадионе «Фулхэм» не выиграл в последних двух домашних матчах, что повышает шансы «Челси» на успех.
«Челси»
«Челси» подходит к матчу с хорошей формой. В последних пяти играх команда забила 7 голов, но и пропустила 4. Коул Палмер, с 14 голами, продолжает быть лучшим бомбардиром клуба. В последних матчах «Челси» не проигрывает, а в выездных играх не проигрывает в 5 из 7 последних матчей. Однако команда продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, что может создать трудности при встрече с атакующим «Фулхэмом».
Факты о командах
«Фулхэм»:
- Набрал 48 очков и занимает 9-е место.
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 играх.
- В последних 5 играх не выиграл 2 домашних матча подряд.
- Лучший бомбардир: Рауль Хименес (12 голов в 37 матчах).
«Челси»:
- Набрал 54 очка и занимает 6-е место.
- Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
- Не проигрывает в 3 последних матчах подряд.
- Лучший бомбардир: Коул Палмер (14 голов в 36 матчах).
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Челси»
«Фулхэм» будет бороться за важные очки на своeм стадионе, но проблемы в обороне и отсутствие побед в последних домашних играх делают их уязвимыми для «Челси». Гости, несмотря на некоторые трудности в защите, продолжают показывать хорошую игру в атаке и могут рассчитывать на победу. Важно отметить, что «Фулхэм» часто пропускает, что даeт дополнительные возможности для атакующих игроков «Челси».
В целом, ожидается, что «Челси» выйдет фаворитом, но «Фулхэм» может забить хотя бы один мяч. Исходя из текущей формы и уровня игры команд, победа «Челси» будет наиболее вероятным результатом.
Рекомендованные ставки
- Победа «Челси» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 – коэффициент 1.80
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10