Все о регистрации в БК «Фонбет»

Без регистрации в букмекерской конторе «Фонбет» вам не удастся заключать пари и выводить выигрыш. Поэтому вам обязательно изначально нужно пройти процедуру регистрации, идентифицировать свой аккаунт. А о том как это можно сделать, используя различные способы входа в БК, вы узнаете в данной статье, а также разберем с вами основные вопросы, которые могут возникнуть при прохождении регистрации.

Прохождение регистрации на сайте «Фонбет» и в его мобильной версии

Чтобы успешно пройти регистрацию на официальном сайте «Фонбет» нужно проделать последовательно следующие шаги:

В браузере на ПК нужно ввести ссылку на БК: https://www.fon.bet/; В верхней правой части экрана сайта кликнуть левой кнопкой мыши на меню в красно фоне «Регистрация»; В открывшейся регистрационной форме нужно заполнить следующие поля:

«Номер телефона» (на него придет СМС-код);

«Дата рождения» (указать цифрами);

«Пароль» (он должен быть не менее 8 знаков и в сочетании цифр и латинских букв);

«Промокод» (если таковой имеется то кликните на поле «У меня есть промокод», после чего появится поле для его заполнения);

Поставить галочку в квадрате слева от информации о согласии на предоставления личных данных.

Кликните на поле «Далее» в нижней части регистрационной формы;

У вас выйдет окошко «Введите код подтверждения», куда нужно будет ввести шестизначный код из СМС, которое будет отправлено на указанный вами номер телефона. Если вдруг номер указан неверно, либо же не пришло сообщение, вы можете изменить номер телефона, либо же запросить СМС повторно.

После ввода кода кликните на поле «Далее», после чего вы завершите процедуру регистрации.

В мобильной же версии сайта вам нужно будет ввести ссылку https://www.fon.bet/ в браузере вашего гаджета. После ввода этой ссылки перекинет на версию для мобильного браузера с припиской mobile в конце ссылки. Остальные же пункты по регистрации профиля ничем не отличаются от полной версии сайта и вам нужно будет проделать шаги указанные выше.

Регистрация в Fonbet на мобильных гаджетах

Если вам нужно пройти этап регистрации в приложении Fonbet для гаджетов, то изначально требуется его скачать на ваше устройство. Это вы сможете сделать бесплатно. Для скачивания и установки приложения проделайте следующие действия:

Зайдите на сайт БК по ссылке: https://www.fon.bet/, введя ее в браузере вашего гаджета; В верхней левой стороне экрана сайте кликните на иконку с тремя полосками и надписью Fonbet;

В открывшемся меню откройте раздел «Приложения»;

Откроется окошко с выбором скачивания программы на: 1) iPhone и iPad и 2) Android;

Нажмите на поле «Скачать» под нужной вам версией программы и у вас начнется его загрузка.

После скачивания программы запустите apk-файл и у вас произойдет его установка, а в дальнейшем после установки проделайте следующие шаги:

Запустите ярлык «Фонбет», который будет в виде красного квадрата с буквой F внутри; Внизу экрана приложения нажмите на меню «Зарегистрироваться»;

Далее заполните все данные, которые предложены в регистрационной форме и нажмите на поле «Далее», а затем подтвердите свой номер телефона вводом кода из СМС и снова нажмите на «Далее» для завершения регистрации.

Возможные способы прохождения верификации в «Фонбет»

Пройдя процедуру регистрации, чтобы внести депозит средств и начать делать ставки на спорт, вам обязательно потребуется пройти идентификацию. Ее можно пройти, зайдя в личный кабинет игрока в меню «Идентификация».

На сегодня, пройти идентификацию можно следующими способами (первые два способа онлайн, третий личным присутствием):

По данным паспорта. На странице идентификации этого способа укажите: ФИО, дату вашего рождения, паспортные данные. После проверки, если все указано верно, то ваш счет будет одобрен. По ее результатам вы получите СМС-сообщение. Через Госуслуги. Для этого у вас должен быть подтвержденный аккаунт Госуслуг, если его нет, то потребуется его завести. После чего зайдите на страницу идентификации через Госуслуги и пройдите регистрацию в ЕЦУПИС. При регистрации там, вводите номер мобильного телефона, по которому вы прошли регистрацию в Fonbet. Затем там же найдите БК «Фонбет» в списке БК и выберите идентификацию через Госуслуги. В салонах «Связной» или Contact. Возьмите с собой паспорт и посетите «Связной» или Contact. Скажите кассиру, что хотите подтвердить свой аккаунт для «Мобильной карты». В «Связном» идентификация стоит 300 ₽, в Contact – 150 ₽. Назовите код операции, если его спросит кассир: В «Связном» – 231692 В Contact – MCDI. Кассир попросит показать паспорт и назвать номер телефона – продиктуйте тот, который вы указывали при регистрации в Fonbet. После идентификации вы получите чек. Не выкидывайте его до первого пополнения счета в БК «Фонбет». Он понадобится, если идентификация завершится некорректно.

Для получения начального статуса достаточно ее пройти по паспорту, либо же через Госуслуги. В начальном статусе лимит одной операции будет составлять 60 000 рублей.

Чтобы получить статус идентификации «Основной» верификацию нужно пройти в салоне Contact или «Связной». Здесь же лимит по одной операции будет до 595 000 рублей.

Что доступно после регистрации в личном кабинете БК Fonbet

После успешного прохождения регистрации и авторизации в «Фонбет», чтобы попасть в ЛК на сайте БК, кликните в верхней части экрана сайта на поле «Аккаунт», где у вас по умолчанию откроется вкладка «Мой профиль», в которой вы можете добавить Email для получения информации об акциях и бонусах букмекера, а также получать чеки о пополнении баланса и восстановить доступ, если вам не будет удаваться зайти по номеру телефона.

Там же вы сможете изменить номер телефона, пароль и выбрать настройки по рассылкам и уведомлениям от БК.

Если вы не прошли идентификацию в «Фонбет», то вы не сможете пополнить ваш лицевой счет в меню «Пополнение и выплаты», если же верификация пройдена, то вам будет доступно в данном меню внесение депозита и выплата денежных средств по доступным способам.

Здесь же вы сможете просмотреть историю своих ставок и операций по счету в разделе «История операций».

В разделе «Запросы» вы можете найти советы и информацию по различным проблемам и вопросам по использованию БК «Фонбет». А также отправить запрос букмекерской конторе «Фонбет».

Во вкладке «Бонусы и акции» у вас будет отображена информация о доступных акциях, а также есть возможность ввести промокод для получения различных бонусов.

Если вам нужно пройти идентификацию, то вы можете в соответствующей вкладке посмотреть доступные способы и выбрать удобный вам, ознакомившись с инструкцией, которая приложена к ним.

В личном кабинете есть Возможность самоограничить себя от игр в БК, а именно включить ограничение игровой сессии, установить лимит на пополнение счета. Эти настройки осуществляются в разделе Ответственная игра».

И также вы можете из личного кабинета выйти из вашего аккаунта, при нажатии на поле «Выйти».

ТОП часто задаваемых вопросов о БК «Фонбет»

Какими способами зарегистрироваться в «Фонбет»?

Пройти регистрацию можно на сайте букмекерской конторы через ПК; используя официальную мобильную версию браузера смартфона; через мобильное приложение для «Андроид» и iOS.

Легальный ли «Фонбет» в России или же нужно заходить на него через зеркало?

БК легальна на территории России и зеркало сайта (синий Fonbet) использовать не требуется.

Обязательно ли проходить верификацию в «Фонбет», чтобы делать ставки и выводить деньги?

Да, обязательно. Без прохождения верификации аккаунта вы даже не сможете пополнить счет, чтобы заключать пари.

Какая актуальная ссылка на БК «Фонбет»?

На официальный сайт БК «Фонбет» ссылка следующая: https://www.fon.bet/.

Есть ли бонус при регистрации у БК «Фонбет»?

На данный момент вы сможете получить и воспользоваться двумя акциями. Это Фрибет 2000 рублей новым игрокам кто зарегистрировался и прошел идентификацию в приложении. А второй бонус до 15 000 рублей новым бетторам, согласно которому нужно сделать депозит от 500 рублей, после чего отыграть бонусные средства согласно правилам акции.

Можно ли пройти верификацию онлайн, или же можно только личным присутствием в клубах букмекера?

На данный момент вы можете пройти верификацию как удаленно, так и присутствием в салонах Contact и «Связной».

А можно ли зарегистрироваться по карте в клубах «Фонбет»?

Не получится. В настоящий момент наземные клубы закрыты, в них ведутся технические работы.