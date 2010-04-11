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Джанвито Плазмати
Статистика
Джанвито Плазмати - статистика
Завершил карьеру
28 января 1983 (43)
#23 | Нападающий
198 см | 90 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Катания
13
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
2 : 2
11.04.2010
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Катания
3 : 0
23.01.2010
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
1 : 1
17.01.2010
Катания
82' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
2 : 0
10.01.2010
Катания
61' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1 : 0
06.01.2010
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1 : 2
20.12.2009
Катания
70' - 90'
87'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 1
13.12.2009
Ливорно
59' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Катания
0 : 2
29.11.2009
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Палермо
1 : 1
22.11.2009
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Катания
0 : 0
07.11.2009
Наполи
67' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3 : 1
01.11.2009
Катания
1' - 72'
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
1 : 2
28.10.2009
Кьево
60' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
2 : 1
24.10.2009
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Катания
2 : 1
18.10.2009
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Бари
0 : 0
03.10.2009
Катания
81' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Катания
1 : 1
27.09.2009
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 0
23.09.2009
Катания
85' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Катания
1 : 1
20.09.2009
Лацио
82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
4 : 2
13.09.2009
Катания
76' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Парма
2 : 1
30.08.2009
Катания
75' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Катания
1 : 2
23.08.2009
Сампдория
Был в запасе
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