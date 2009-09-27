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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 27 сентября 2009
Катания
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 1
Завершен
Рома
22'
Т. Моримото
90'
Д. Де Росси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
ГОЛ! 1:1!
Д. Де Росси
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Н. Сполли
Желтая карточка
Т. Моримото
Замена
Д. Дельвеккио
️️️️
А. Риккьюти
Желтая карточка
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Э. Карбони
Желтая карточка
А. Черчи
Замена
К. Льяма
️️️️
М. Иско
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
Желтая карточка
М. Андухар
Замена
М. Мотта
️️️️
М. Кассетти
ГОЛ! 1:0!
Т. Моримото
19'
Замена
Жуан
️️️️
Ф. Мексес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Эзекель Карбони
ЦЗ
33
Чиро Капуано
ПЗ
2
Алессандро Потенца
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ПП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
27
Марко Бьяджианти
ЦФ
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЛЗ
27
Марко Кассетти
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
6
Йон-Арне Риисе
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЛП
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Симоне Пеше
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Рома
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
2
Сполли
26
Сильвестре
5
Карбони
33
Капуано
2
Потенца
22
Иско
24
Риккьюти
15
Моримото
27
Бьяджианти
25
Маскара
4-4-2
12
Сержио
6
Риисе
27
Кассетти
5
Мексес
8
Бурдиссо
20
Перротта
4
Бриги
7
Писарро
16
Де Росси
9
Вучинич
10
Тотти
2
Сполли
55
Беллуски
55
Беллуски
2
Сполли
22
Иско
19
Льяма
19
Льяма
22
Иско
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
5
Мексес
4
Жуан
4
Жуан
5
Мексес
27
Кассетти
16
Мотта
16
Мотта
27
Кассетти
4
Бриги
7
Черчи
7
Черчи
4
Бриги
Остались в запасе
Катания
Рома
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
22
Симоне Пеше
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Катания - Рома
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Анджело Массимино
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