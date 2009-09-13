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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 13 сентября 2009
Удинезе
13.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
4 : 2
Завершен
Катания
29'
А. Флоро Флорес
55'
А. Ди Натале
69'
А. Ди Натале (П)
79'
А. Ди Натале
11'
Т. Моримото
34'
Д. Маскара (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
ГОЛ! 4:2!
А. Ди Натале
Замена
Д. Плазмати
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Х. Мартинес
️️️️
Д. Беллуски
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ди Натале
Желтая карточка
А. Потенца
Желтая карточка
С. Пеше
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Натале
Замена
С. Пепе
️️️️
П. Саммарко
Замена
А. Лукович
️️️️
Фелипе
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
Фелипе
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Маскара
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Моримото
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
25
Ники Зимлинг
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
10
Федерико Моретти
ЦП
18
Фабио Скьякка
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
3-2-2-3
1
Ханданович
27
Фелипе
6
Домицци
25
Сапата
35
Кода
22
Исла
10
Д'Агостино
23
Саммарко
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
4
Санчес
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
2
Сполли
55
Беллуски
26
Сильвестре
5
Карбони
24
Риккьюти
22
Пеше
82
Дельвеккио
15
Моримото
25
Маскара
27
Фелипе
3
Лукович
3
Лукович
27
Фелипе
23
Саммарко
3
Пепе
3
Пепе
23
Саммарко
9
Флоро Флорес
10
Лоди
10
Лоди
9
Флоро Флорес
55
Беллуски
55
Мартинес
55
Мартинес
55
Беллуски
24
Риккьюти
23
Плазмати
23
Плазмати
24
Риккьюти
Остались в запасе
Удинезе
Катания
22
Эмануэле Беларди
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
18
Фабио Скьякка
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
18
Фабио Скьякка
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Катания
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
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