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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 10 января 2010
Дженоа
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Катания
36'
Д. Место
71'
Д. Скулли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
Замена
Н. Томович
️️️️
Д. Суасо
Желтая карточка
Д. Суасо
Замена
Э. Креспо
️️️️
Д. Место
Замена
Т. Моримото
️️️️
К. Льяма
ГОЛ! 2:0!
Д. Скулли
Желтая карточка
Д. Кришито
Замена
Д. Плазмати
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
О. Миланетто
Замена
А. Сапатер
️️️️
Р. Паласио
Желтая карточка
Э. Карбони
ГОЛ! 1:0!
Д. Место
Замена
К. Терлицци
️️️️
Д. Маскара
Вторая желтая
Д. Беллуски
Желтая карточка
Д. Скулли
10'
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
32
Марко Амелия
ВР
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
0
Омар Миланетто
ЦП
28
Иван Юрич
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Давид Суасо
ЦФ
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Дженоа
73
Алессио Скарпи
ВР
88
Иван Фатич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
9
Эрнан Креспо
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
3-2-2-3
32
Амелия
16
Боккетти
4
Кришито
19
Папастатопулос
20
Бьява
27
Место
0
Миланетто
28
Юрич
10
Скулли
9
Суасо
8
Паласио
4-4-2
21
Андухар
22
Альварес
55
Беллуски
26
Сильвестре
33
Капуано
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
19
Льяма
55
Мартинес
25
Маскара
9
Суасо
4
Томович
4
Томович
9
Суасо
8
Паласио
0
Сапатер
0
Сапатер
8
Паласио
27
Место
9
Креспо
9
Креспо
27
Место
25
Маскара
88
Терлицци
88
Терлицци
25
Маскара
27
Бьяджианти
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Бьяджианти
19
Льяма
15
Моримото
15
Моримото
19
Льяма
Остались в запасе
Дженоа
Катания
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
88
Иван Фатич
ЦЗ
73
Алессио Скарпи
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
2
Алессандро Потенца
ПЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Катания
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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