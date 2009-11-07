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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 07 ноября 2009
Катания
07.11.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
Замена
С. Пеше
️️️️
М. Бьяджианти
Замена
Х. Денис
️️️️
Ф. Квальярелла
Замена
Х. Датоло
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
С. Ароника
Замена
Д. Плазмати
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
Б. Аугустин
Желтая карточка
М. Контини
Замена
Б. Аугустин
️️️️
Д. Беллуски
Замена
М. Пациенца
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
К. Терлицци
Желтая карточка
Д. Беллуски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Хесус Датоло
ЛП
18
Камило Суньига
ЛП
24
Микеле Пациенца
ЦП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
2
Потенца
88
Терлицци
55
Беллуски
22
Альварес
19
Льяма
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
25
Маскара
15
Моримото
4-4-2
16
Де Санктис
28
Каннаваро
15
Контини
2
Грава
6
Ароника
11
Маджо
5
Гаргано
8
Чигарини
17
Гамшик
27
Квальярелла
22
Лавесси
27
Бьяджианти
22
Пеше
22
Пеше
27
Бьяджианти
55
Беллуски
4
Аугустин
4
Аугустин
55
Беллуски
19
Льяма
23
Плазмати
23
Плазмати
19
Льяма
8
Чигарини
23
Датоло
23
Датоло
8
Чигарини
5
Гаргано
24
Пациенца
24
Пациенца
5
Гаргано
27
Квальярелла
19
Денис
19
Денис
27
Квальярелла
Остались в запасе
Катания
Наполи
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
1
Томаш Косицки
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
0
Жоао Инасио Пиа
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Катания - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
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