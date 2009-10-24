Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Катания
Интер - Катания: обзор матча 24 октября 2009
Интер
24.10.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Катания
13'
С. Мунтари
32'
У. Снейдер
84'
Д. Маскара (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Катания
Замена
М. Матерацци
️️️️
С. Это'О
Желтая карточка
М. Сильвестре
Замена
Р. Крхин
️️️️
С. Мунтари
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Маскара
Замена
Д. Плазмати
️️️️
Д. Дельвеккио
Замена
Д. Станкович
️️️️
У. Снейдер
Желтая карточка
И. Кордоба
Желтая карточка
Э. Карбони
Замена
Д. Маскара
️️️️
М. Иско
Замена
П. Ледесма
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Х. Дзанетти
ГОЛ! 2:0!
У. Снейдер
Желтая карточка
Н. Сполли
ГОЛ! 1:0!
С. Мунтари
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
0
Патрик Виейра
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
33
Чиро Капуано
(К)
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ОП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
АП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
22
Мариано Иско
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
26
Киву
2
Кордоба
2
Лусио
13
Майкон
4
Дзанетти
4
Мунтари
0
Виейра
10
Снейдер
9
Это'О
45
Балотелли
4-1-2-1-2
30
Кампаньоло
2
Потенца
26
Сильвестре
2
Сполли
33
Капуано
19
Льяма
5
Карбони
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
22
Иско
15
Моримото
9
Это'О
0
Матерацци
0
Матерацци
9
Это'О
4
Мунтари
21
Крхин
21
Крхин
4
Мунтари
10
Снейдер
5
Станкович
5
Станкович
10
Снейдер
27
Бьяджианти
17
Ледесма
17
Ледесма
27
Бьяджианти
22
Иско
25
Маскара
25
Маскара
22
Иско
82
Дельвеккио
23
Плазмати
23
Плазмати
82
Дельвеккио
Остались в запасе
Интер
Катания
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Катания
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Катания
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+