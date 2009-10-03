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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Катания
Бари - Катания: обзор матча 03 октября 2009
Бари
03.10.2009, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Катания
Замена
С. Альмирон
️️️️
Э. Ривас
Замена
Б. Аугустин
️️️️
Т. Моримото
Желтая карточка
М. Андухар
Замена
Д. Плазмати
️️️️
А. Риккьюти
Замена
Д. Греко
️️️️
П. Баррето
Замена
С. Пеше
️️️️
К. Льяма
Желтая карточка
М. Иско
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
В. Кутузов
Желтая карточка
Н. Сполли
Желтая карточка
К. Льяма
Желтая карточка
Д. Марчезе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
10
Федерико Моретти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4
Блажей Аугустин
ЦФ
4-4-2
32
Масиелло
13
Раноккия
5
Масиелло
19
Бонуччи
27
Ривас
14
Гацци
5
Донати
27
Альварес
10
Баррето
20
Кутузов
4-4-2
21
Андухар
2
Сполли
26
Сильвестре
55
Беллуски
15
Марчезе
24
Риккьюти
27
Бьяджианти
22
Иско
19
Льяма
15
Моримото
25
Маскара
10
Баррето
0
Греко
0
Греко
10
Баррето
27
Ривас
4
Альмирон
4
Альмирон
27
Ривас
20
Кутузов
69
Меджиорини
69
Меджиорини
20
Кутузов
19
Льяма
22
Пеше
22
Пеше
19
Льяма
24
Риккьюти
23
Плазмати
23
Плазмати
24
Риккьюти
15
Моримото
4
Аугустин
4
Аугустин
15
Моримото
Остались в запасе
Бари
Катания
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
Остались в запасе
10
Федерико Моретти
ЦП
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
17
Пабло Ледесма
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Бари - Катания
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Сан Никола
Новости команд
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Бари
Катания
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
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1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
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2021.04.19 17:47
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2021.02.18 09:55
1
«Рубин» отдал албанского нападающего в иностранный клуб
19 июня
1
«Рубин» близок к трансферу защитника за 2,5 миллиона
2025.07.23 17:20
1
Филиппо Индзаги вернул «Пизу» в Серию A спустя 34 года
2025.05.04 19:24
Карреру уволили из «Бари». Он проработал в клубе Серии С два месяца
2021.04.19 17:47
20
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2021.02.18 09:55
1
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