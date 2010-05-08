Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Штайн - статистика

Завершил карьеру
7 июля 1985 (41)
#2 | Защитник
183 см | 77 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 3
08.05.2010
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1 : 1
01.05.2010
Герта
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0 : 1
24.04.2010
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
2 : 2
18.04.2010
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0 : 1
10.04.2010
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кельн
0 : 3
03.04.2010
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Герта
0 : 0
27.03.2010
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
2 : 1
05.02.2010
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Герта
0 : 1
08.11.2009
Кельн
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
2 : 0
30.10.2009
Герта
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Герта
0 : 0
25.10.2009
Вольфсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
3 : 0
17.10.2009
Герта
1' - 90'
66'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Герта
1 : 3
04.10.2009
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
5 : 1
27.09.2009
Герта
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Герта
0 : 4
20.09.2009
Фрайбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Майнц
2 : 1
12.09.2009
Герта
Был в запасе
78'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Герта
2 : 3
30.08.2009
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Бохум
1 : 0
23.08.2009
Герта
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Боруссия М
2 : 1
16.08.2009
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1 : 0
08.08.2009
Ганновер-96
1' - 90'
Главные новости
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
2
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
3
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
11
Тренер «Галатасарая» признался в особом отношении к Батракову
10:57
3
Видео«Ты чего творишь?»: Генич отреагировал на комичную ошибку ЦСКА в Краснодаре
10:03
7
ФотоБатраков едва не подрался в Турции
09:53
5
Расписание матчей РПЛ на 8 ноября 2026
09:03
2
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
3
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+