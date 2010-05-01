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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Герта
Байер - Герта: обзор матча 01 мая 2010
Байер
01.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Герта
59'
М. Фридрих
12'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Герта
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
А. Вихнярек
️️️️
М. Штайн
Желтая карточка
М. Фридрих
Замена
П. Эберт
️️️️
Г. Качар
Замена
К. Янкер
️️️️
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 1:1!
М. Фридрих
Замена
Б. Каплан
️️️️
Т. Барнетта
Замена
П. Хельмес
️️️️
Э. Дердийок
Замена
Л. Бендер
️️️️
Г. Кастро
12'
ГОЛ! 0:1!
Раффаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
15
Рене Адлер
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
4
Сами Хююпя
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Тони Кроос
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Байер
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
21
Бурак Каплан
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
Герта
22
Тимо Окс
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
4-4-2
15
Адлер
3
Кадлец
2
Фридрих
7
Райнарц
4
Хююпя
8
Кроос
8
Кастро
23
Видаль
10
Барнетта
11
Кисслинг
9
Дердийок
3-2-2-3
33
Дробны
28
Лустенбергер
3
Фридрих
5
фон Берген
2
Штайн
26
Пищек
20
Качар
16
Сисеро
33
Гекас
11
Раффаэл
20
Рамос
10
Барнетта
21
Каплан
21
Каплан
10
Барнетта
8
Кастро
8
Бендер
8
Бендер
8
Кастро
9
Дердийок
10
Хельмес
10
Хельмес
9
Дердийок
28
Лустенбергер
16
Янкер
16
Янкер
28
Лустенбергер
20
Качар
20
Эберт
20
Эберт
20
Качар
2
Штайн
18
Вихнярек
18
Вихнярек
2
Штайн
Остались в запасе
Байер
Герта
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
22
Тимо Окс
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
18
Томаш Здебель
ЦП
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
8
Максимилиан Нику
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Байер - Герта
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Бай-Арена
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