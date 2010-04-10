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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Штутгарт
Герта - Штутгарт: обзор матча 10 апреля 2010
Герта
10.04.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
74'
Какау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Штутгарт
Замена
С. Челоцци
️️️️
Х. Булахруз
Желтая карточка
Л. Кобиашвили
Желтая карточка
Т. Гебхарт
Желтая карточка
А. Вихнярек
Желтая карточка
Раффаэл
Замена
А. Вихнярек
️️️️
С. фон Берген
ГОЛ! 0:1!
Какау
Замена
П. Дардаи
️️️️
Ф. Кринге
Замена
Ф. Кринге
️️️️
Г. Качар
Замена
Какау
️️️️
Ч. Марика
Желтая карточка
П. Погребняк
Желтая карточка
Т. Гекас
Желтая карточка
З. Кузманович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
20
Гойко Качар
ЦП
16
Сисеро
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
28
Кристиан Треш
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
6
Флориан Кринге
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
18
Какау
ЦФ
3-2-2-3
33
Дробны
5
фон Берген
3
Фридрих
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
26
Пищек
20
Качар
16
Сисеро
11
Раффаэл
20
Рамос
33
Гекас
4-4-2
13
Леманн
23
Булахруз
15
Дельпьер
35
Таски
3
Молинаро
19
Хильберт
28
Треш
8
Кузманович
10
Гебхарт
88
Погребняк
19
Марика
20
Качар
6
Кринге
6
Кринге
20
Качар
Кринге
8
Дардаи
8
Дардаи
Кринге
5
фон Берген
18
Вихнярек
18
Вихнярек
5
фон Берген
23
Булахруз
22
Челоцци
22
Челоцци
23
Булахруз
19
Марика
18
Какау
18
Какау
19
Марика
Остались в запасе
Герта
Штутгарт
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
13
Патрик Функ
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Герта - Штутгарт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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