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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 25 октября 2009
Герта
25.10.2009, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
Замена
Х. Сантана
️️️️
К. Гентнер
Желтая карточка
А. Эссвайн
Желтая карточка
Э. Джеко
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
А. Эссвайн
️️️️
А. Дежага
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
Ф. Лустенбергер
Желтая карточка
Раффаэл
Желтая карточка
С. Ритер
Замена
М. Хасебе
️️️️
О. Мартинс
Желтая карточка
А. Дежага
12'
Желтая карточка
Жозуэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Стив фон Берген
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
3
Арне Фридрих
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
8
Пол Дардаи
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Жозуэ
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Вольфсбург
12
Андре Ленц
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
14
Хонатан Сантана
ПП
3-2-3-2
33
Дробны
28
Лустенбергер
39
Пейчинович
3
Фридрих
5
фон Берген
2
Штайн
20
Эберт
8
Дардаи
20
Качар
11
Раффаэл
20
Рамос
4-1-2-1-2
16
Бенальо
27
Ритер
39
Мадлунг
20
Кошта
4
Шефер
7
Жозуэ
21
Дежага
4
Гентнер
8
Мисимович
9
Мартинс
10
Джеко
28
Лустенбергер
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
28
Лустенбергер
9
Мартинс
20
Хасебе
20
Хасебе
9
Мартинс
21
Дежага
35
Эссвайн
35
Эссвайн
21
Дежага
4
Гентнер
14
Сантана
14
Сантана
4
Гентнер
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
4
Кака
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
19
Валерий Домовчийски
РФ
Остались в запасе
12
Андре Ленц
ВР
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
19
Фабиан Джонсон
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Герта - Вольфсбург
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Лутц Вагнер
(Крифтель)
Стадион:
Олимпиаштадион
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