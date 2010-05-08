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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Бавария
Герта - Бавария: обзор матча 08 мая 2010
Герта
08.05.2010, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
60'
А. Рамос
20'
И. Олич
74'
А. Роббен
87'
А. Роббен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Бавария
ГОЛ! 1:3!
А. Роббен
Замена
Т. Гекас
️️️️
Ф. Лустенбергер
Замена
М. Клозе
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:2!
А. Роббен
Пас отдал
Т. Мюллер
Замена
П. Эберт
️️️️
Л. Пищек
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 1:1!
А. Рамос
Пас отдал
Сисеро
Замена
Д. Праньич
️️️️
М. ван Боммел
20'
ГОЛ! 0:1!
И. Олич
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Леван Кобиашвили
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
3
Арне Фридрих
(К)
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
2
Марк Штайн
ПЗ
16
Сисеро
ЛП
20
Гойко Качар
ЦП
11
Раффаэл
АП
26
Лукаш Пищек
ПП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Герта
22
Тимо Окс
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
8
Пол Дардаи
ЦП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
3-2-3-1-1
33
Дробны
16
Янкер
3
Фридрих
28
Лустенбергер
3
Кобиашвили
2
Штайн
16
Сисеро
20
Качар
26
Пищек
11
Раффаэл
20
Рамос
4-4-2
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
26
Контенто
10
Роббен
31
Швайнштайгер
6
ван Боммел
7
Рибери
40
Олич
13
Мюллер
26
Пищек
20
Эберт
20
Эберт
26
Пищек
28
Лустенбергер
33
Гекас
33
Гекас
28
Лустенбергер
6
ван Боммел
32
Праньич
32
Праньич
6
ван Боммел
7
Рибери
34
Алтынтоп
34
Алтынтоп
7
Рибери
40
Олич
11
Клозе
11
Клозе
40
Олич
Остались в запасе
Герта
Бавария
22
Тимо Окс
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
22
Тимо Окс
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
8
Пол Дардаи
ЦП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
Остались в запасе
37
Андреас Герлиц
ЦЗ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Герта - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Олимпиаштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 17:25 (прямая)
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